Apple-sjefens lønnsforargelse opprørte Norges suverene formuesfond

Selskapets aksjonær, Norwegian Sovereign Property Fund, vil stemme mot Tim Cooks pakke på 99 millioner dollar.

For høyt er det norske statsfondet først og fremst avhengig av lønnen til Apples daglige leder Tim Cook. Verdens rikeste fond med eiendeler på mer enn 1,1 billioner euro er 1,03 % av Apples kapital. Han kunngjorde søndag at han ville stemme mot lønnen til Apple-ledere, og spesielt hans førstepersonslønn, på et offentlig aksjonærmøte planlagt til 4. mars. Totalt 99 millioner dollar i året.

Oljefondets beslutning følger en anbefaling fra Institutional Shareholder Services (ISS), et proxy-konsulentfirma for investorer, om å stemme mot Apples kompensasjonspolitikk. I et brev til det Financial Times Har mottatt, sa ISS «Et alvorlig problem» Cook vant Equity Award i fjor for første gang siden 2011.

$ 712 488 for personlig bruk av et privat jetfly

I 2021 mottok Apple-sjefen en kontantbonus på 12 millioner dollar og en lønn på 3 millioner dollar pluss aksjer verdt 82 millioner dollar.

Kompensasjonspakken hans inkluderer $ 630.630 for personlige sikkerhetsutgifter og $ 712.488 for personlig bruk av et privat jetfly. Fordeler tilgjengelig «For utdatert» Sammenlignbare selskaper i fjor – Cook brakte totalen til 98,7 millioner dollar i 2021. Når det gjelder norsk finans, må Apple stabilisere den «Det er en klar begrunnelse for all lønn». Han mener også at aksjer utstedt til ledere bør forhindres «Fem til ti år».

Stemmene til aksjonærene i Apples lønnsliste begrenser ikke styret til å konsultere og iverksette tiltak.

I fjor passerte Apple kort 3000 milliarder dollar i markedsverdi, første gang i aksjemarkedets historie.