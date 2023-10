Apple slipper iOS 17.0.3 med overopphetingsretting

Apple har gitt ut en iOS 17-systemoppdatering som inkluderer en løsning for å forhindre at iPhone 15-serien blir for varm. iPhone 15 Pro og 15 Pro Max vil bli spesielt berørt.

Apple begynte å rulle ut iOS 17.0.3, dager etter å ha erkjent overopphetingsproblemer som påvirker de nyeste iPhone-ene. Som versjonsnummeret indikerer, er iOS 17.0.3 en mindre oppdatering. Derfor inneholder den ingen større ny funksjonalitet.

iOS 17.0.3 build 21A360 sies å fikse et stort overopphetingsproblem på iPhone 15 Pro og iPhone 15 Pro Max. Kort tid etter lanseringen av de nye iPhone 15-modellene, Kunder begynte å klage på at iPhone 15 Pro og Pro Max ble for varmeog de stengte til og med i noen tilfeller på grunn av varmeproblemer.

iOS-oppdatering tar sikte på å løse oppvarmingsproblemer

I forrige uke ga Cupertino-selskapet skylden på en programvarefeil og andre problemer med populære apper som Instagram og Uber for å få nylig utgitte iPhone 15-modeller til å varme opp og forårsake klager om at de var blitt for varme til å håndtere. Derimot, Flere brukere rapporterte at problemet vedvarte selv etter å ha avinstallert disse appene.

På sin side uttalte Ming-Chi Kuo, Apple-analytiker, det Overopphetingsproblemer var knyttet til iPhone 15 Pros titanchassis og at en programvarekorrigering ikke ville tillate at driften av A17 Pro-brikken ble akselerert, men dette er ikke tilfelle, i hvert fall ifølge Apple. Andre brukere pekte også på A17 Pro som synderen, spesielt for sin 3nm TSMC-gravering.

Hvis du eier en iPhone 15 Pro, merk at smarttelefonen din kan stilles inn til å automatisk oppdatere til den nyeste versjonen av iOS i perioder med inaktivitet mens den lades. Du kan også oppdatere enheten manuelt ved å gå til Innstillinger > Generelt > Om > Programvareoppdatering på iPhone. Hvis du har iOS 17.0.3 (Apple slipper oppdateringer gradvis), Du kan installere den umiddelbart, noe som vil forhindre at iPhone blir for varm.