Apple står overfor Snap-søksmål mot investorer på grunn av personvernoppdatering for annonseinntekter

Snap står overfor et søksmål fra en av sine aksjonærer for å overdrive hvor mye bedre den kan tilpasse seg personvernoppdateringene Apple ga ut tidligere i år. Reuters Rapporter.

I en gruppesøksmål anlagt i føderal domstol Denne ukaKelly Black, en umiddelbar investor, anklaget selskapet for sosiale medier for å undervurdere viktigheten av Apples nye personvernpolicy for annonseinntekter. Siden lanseringen i april har Apple Åpenhet i applikasjonsovervåking Funksjonen som lar iOS-brukere tillate eller nekte apper å overvåke aktiviteten deres, har gjort forretningsmodeller sinte som er avhengige av denne typen overvåking for målrettet annonsering mer enn noen sosiale medieselskaper.

I følge Et estimat, iOS-funksjonen Snap, Facebook, Twitter og YouTube tapte 9,85 milliarder dollar i inntekter i andre halvdel av 2021.

Snap, som tjener store penger ved å selge digitale annonser på sin populære foto- og videoapp, har blitt hardt rammet. Selskapets aktiviteter Falt Han sa at inntektene steg med rundt 25 % forrige måned etter en inntektsrapport for tredje kvartal, noe som delvis skyldtes et fall i Apples personvernoppdateringer.

Søksmålet ble anlagt i U.S. District Court for Central District of California, og Snap ble siktet for brudd på føderale sikkerhetslover. Som sitert i filen, uttrykte Snaps forretningsdirektør Jeremy Gorman tillit til investorer Tilbake i februar Endring av Snaps forretningsmodell for Apples kommende policyendring.

“Samlet sett føler vi oss veldig klare for disse endringene,” sa han i en oppfordring om resultater, selv om han advarte om at “endringer i dette økosystemet generelt er forstyrrende og resultatene er usikre.”

I et annet inntektsoppslag i juli viste Gorman frem en rekke nye personvernorienterte funksjoner for annonsører, som introduksjonen av Snap i Apples personvernoppdateringsprodukt, avanserte endringer og bruken av kryptografisk teknologi for å måle data som overskrider identifiseringen av enkeltpersoner. brukere.

Black, investoren bak saken, Under denne oppfordringen for å male et klart bilde av implikasjonene av Apples nye policy, hevder Gorman å ha kommet med en rekke “økonomisk villedende og/eller misvisende” uttalelser, faktisk har skaden allerede begynt å dukke opp. Søksmålet hevder at Snapsh “overdrev sin evne til å måle sin annonsering med Apples personvernendringer” og var “bevisst om de forretningsmessige implikasjonene av Apples personvernendringer, men undervurderte reklamebyrået.”

Ifølge rapporten har Snap-aksjonærene «lidt betydelige tap og skader» som følge av fallende aksjekurser og Snaps «forkastelige handlinger og boikotter». Black søker å “gjenopprette erstatning” for påståtte brudd på Snaps føderale sikkerhetslover, selv om posten ikke spesifiserer beløpet spesifisert.

Apples personvernoppdateringer har tatt en toll på andre virksomheter som er avhengige av nettannonsering for profitt. Sa Graham Mutt, visepresident for produktmarkedsføring i Facebook, som eier Meta I september Selskapet “forventer endringer i operativsystemet, inkludert de siste iOS-oppdateringene, vil ha stor innvirkning i tredje kvartal sammenlignet med andre kvartal.” Tidligere var Facebook involvert En fullverdig PR-kampanje I et forsøk på å overbevise brukere om at det å ha mer kontroll over dataene deres faktisk er en dårlig ting mot Apple i 2020 og tidligere i år.