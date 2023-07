Apple Store på nett pakker ikke lenger inn bestillinger i gavepapir

Du er kanskje ikke klar over dette, men Apple var tidligere i stand til å pakke inn bestillinger plassert på nettbutikken sin i en gavepakke. Denne muligheten tilbys ikke lenger i landene der den var, som erklæringen MacRumors bekrefter forsvinningen av enhver omtale av dette alternativet i den dedikerte støttesiden Apples amerikanske side, men også bestillingsprosessen i landene der gavepakken ble tilbudt. Faktisk var dette ikke tilfelle overalt, og nettstedet fremkaller spesielt USA, Canada, Storbritannia, Tyskland.

Apples gaveemballasje var veldig diskré og for det meste hvit, som man kan anta.

Så vidt vi vet har ingen gavepakker blitt tilbudt i Frankrike og Belgia på mer enn ett år. De ble nevnt på Apples sveitsiske side i fjor høst, men det er ikke lenger tilfelle. Deretter forklarte selskapet hva dette alternativet besto av, det mest betalte:

Når du bestiller bestemte produkter som gave, kan du sette et personlig preg. Apple gaveemballasje er en spesifikk emballasje med en rød sløyfe ledsaget av et gratulasjonskort som inneholder din personlige melding.

Er denne forsvinningen midlertidig? Vi ser for oss at Apple har noe planlagt for i det minste feriesesongen ved slutten av året. Du må pakke i gave til deg selv hvis du planlegger å tilby et par AirPods eller en Mac Pro når som helst snart.