Apple tar fatt på Meta med sitt «blandede» reality-headset

Paris (awp/afp) – Apple avduket mandag sin første store innovasjon på mer enn syv år, et «blandet» (virtuelt og utvidet) reality-headset som kan gi et fatalt slag for «metaversen», et tåkete konsept av 3D internett. oppslukende ledet av sin rival Meta, ifølge spesialister.

Tim Cook, sjefen for eplemerket, nevnte ikke en gang begrepet «metaverse» under presentasjonen av sin «Vision Pro», en hjelm som ligner på skibriller som lar brukeren velge ønsket nedsenkingsgrad, takket være en hjul som endres fra utvidet virkelighet (AR, overlagring av virtuelle elementer på toppen av virkeligheten) til virtuell virkelighet (VR, full nedsenking).

«Tim Cook har sagt offentlig at han ikke likte å bruke det ordet, at han ikke trodde det hadde noen reell betydning,» sa James Whatley, strategisjef i Diva, et markedsføringsbyrå.

Likevel, med dette «revolusjonerende nye produktet», som starter på $3499 tidlig neste år, går den kaliforniske teknologigiganten på rivalen Meta (Facebook, Instagram, etc.) og Quest Pro-headsettet, som koster €1199.

Virtuell virkelighet er for tiden dominert av den sosiale mediegiganten: Quest-merkede hodesett sto for mer enn 80 % av markedet ved utgangen av 2022, ifølge firmaet Counterpoint.

På slutten av 2021 snudde Facebook Meta med ideen om å bli et metaverse-selskap, beskrevet av sjef Mark Zuckerberg som fremtiden til internett, etter nett og mobil.

Men denne nye strategiske prioriteringen har vært plaget av mislykkede lanseringer, tvilsom grafikk, mangelen på en klar vei til lønnsomhet, og en generell følelse av at få mennesker vet hva det er ennå.

«Jo raskere Meta kommer vekk fra det ordet, jo bedre kan det bekjempe Apples inngrep på det området,» sa James Whatley, mens Reality Labs, Metas «metaverse» arm, sa at det har tapt 4 milliarder dollar så langt. .

«Langsiktig potensial»

Ifølge Tom Ffiske, som driver fagnyhetsbrevet Immersive Wire, tar Apple imidlertid en annen tilnærming.

«Apple er ikke ute etter å bygge et stort økosystem (…) med en billigere enhet, som Meta med Quest-serien,» sier han. «I stedet er selskapet ute etter å tjene penger på en allerede lukrativ underdel av sitt publikum med høymarginprogramvare og abonnementer.»

«Apple har vellykket og på en veldig tradisjonell måte forankret denne teknologien i virkelige opplevelser,» legger Whatley til. En visjon som står i kontrast, ifølge ham, med den til Meta, bestående av «å lage en 3D-avatar av seg selv med ben som kanskje eksisterer eller ikke eksisterer i en verden der det ikke er noe å gjøre».

Nok for Martin Peers fra teknologinettstedet The Information til å si at Apple nettopp hadde fått Meta til å se ut som BlackBerry, den nedlagte kanadiske smarttelefonprodusenten, ved å gi «et troverdig glimt av potensialet i det lange løp.» term of augmented reality.

Likevel er analytikere fortsatt delt i utsiktene til at slike produkter noen gang tar av med mainstream, selv om oppslukende teknologi fortsatt er i sin spede begynnelse og det til slutt vil være nok plass til begge Silicon Valley-gigantene.

Spesielt siden Google forlot Google Glass for godt forrige måned: augmented reality-briller som aldri fant sitt publikum.

afp/rp