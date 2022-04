Apple tester angivelig ni nye Mac-konfigurasjoner akkurat nå

Det er sannsynlig at utvalget av hoveddatamaskiner vil bli betydelig beriket i de kommende månedene.

Det er ikke lenger en hemmelighet at Apple jobber med nye MacBook-er, og presentasjonen deres kan skje veldig snart. Ifølge ryktene vil WWDC som er planlagt til 6. juni endelig være muligheten for Apple å avsløre i det minste to nye macbooks. Men iflg Bloombergdet ser faktisk ut som Apple designer… minst ni nye Mac-konfigurasjoner!

Som Mark Gurman presiserte, vil disse ni nye datamaskinene bruke fire forskjellige M2-brikker, ment å etterfølge M1-brikkene som for tiden er i drift fra 2020. De berørte versjonene vil være M2, M2 Pro og M2 Max, mens en redesign av M1 Ultra er på vei.. planlagt, men at a priori ikke ville bli kalt M2 Ultra ifølge Gurman.

De nye datamaskinene som Apple ville jobbe med ville vært slik en MacBook Air med en M2-brikke utstyrt med en 8-kjerners prosessor og en 10-kjerners GPU, en Mac mini med M2-brikken og en variant med brikken profesjonell m2. En 13-tommers MacBook Pro på startnivå med en M2-brikke Y en 14-tommers og 16-tommers MacBook Pro med M2 Pro- og M2 Max-brikker Det ville vært i planene angående pro-serien. M2 Max-brikken vil ha en 12-kjerners GPU og en 38-kjerners GPU, sammen med 64 GB minne.

Sist men ikke minst, en mac pro er planlagt og vil inkludere en etterfølger til M1 Ultra brukes i Mac Studio.

I intern testfase

En M1 Max-versjon av Mac mini ville også vært vurdert, men ble veldig raskt skrinlagt gitt Mac Studios eksistens. Som nevnt ovenfor ville en oppgradering fra M2 og M2 Pro vært foretrukket.

Foreløpig gjennomgår disse nye Mac-ene intern testing, et nøkkeltrinn i utviklingen av nye Apple-produkter. Etter intern testing kommer småskala produksjon, deretter masseproduksjon.

Men bare fordi Apple jobber med så mange nye Mac-er betyr det ikke at de alle vil bli avduket 6. juni. For sikkerhets skyld er det best å vente…

_

Følg Belgia-iphone på Facebook, Youtube Y instagram slik at du ikke går glipp av nyheter, tester og tips.