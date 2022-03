Apple tilbyr oss en avtale 8. mars for å «opptre på scenen»

Mark Kurman har rett! Bloomberg-journalisten, som alltid er godt klar over hva Apple lager bak kulissene, spår at Cupertino vil holde årets første store begivenhet 8. mars, som nå er offisielt. Det er til og med en tagline som vanlig, som garanterer at forestillingen tar scenen.

En kort setning som reiser mange spørsmål, spesielt å vite hva den sier …

Hvis Bloomberg-reporteren har rett, bør vi være nye iPhoneSE, Uendret i design, men kompatibel med 5G. iPads kan ha sin topp med en oppdateringiPad Air har ikke blitt sett siden oktober 2020.

Men fremfor alt er det en annen del av ryktet som kan rettferdiggjøre denne setningen. Faktisk kan det være det Under årets første hovedtale vier Apple litt tid til en eller flere Mac-er. Det kan være den nye Mac Mini eller 13-tommers MacBook Pro. Forventet M2, maskiner med ny generasjon Apple silisiumbrikker.

Vil det være en av disse to Mac-ene eller iMac? Vanskelig å vite. Mellom de nyeste Mac-ene under Intel-prosessoren og de første oppdateringene fra den første avsenderen av M1, må vi si at vi er bortskjemte med valg.

På en eller annen måte ble ikke kunngjøringen gitt i går kveld angående Ratchasans vaner, noe som førte til at showet ble utsatt.

Det må sies at det ukrainske miljøet ikke er særlig gunstig for denne typen teknologisk feiring. Likevel har Apple introdusert sine «samtaler». Årets første møte, filmet i sentrum av Apple Park, sendes tirsdag 8. mars kl. 19 fransk tid.

Du kan selvsagt følge alle Apples kunngjøringer direkte på 01net, og se vår artikkelannonse og vår analyse om kvelden 8. mars og utover.