Apple TV+: Apple ønsker å vinne NBA-kringkastingsrettigheter

Får vi snart en sjanse til å se Lebron James eller Giannis Antetokounmpo spille på Apple TV+-kanaler? Det er sannsynlig at Apple er i samtaler med NBA.

Apple TV+ kan være på nippet til å signere en juggernaut i sportskringkastingens verden, etter bølgene forårsaket av ankomsten til Leo Messi i MLS og Inter Miami. Rapportert av Wall Street JournalApple er angivelig i seriøse samtaler med NBA, den amerikanske basketballligaen, for å kringkaste kampene.

Foreløpig har ESPN og TNT eksklusive rettigheter til å kringkaste 165 kamper i USA. Det pågår for tiden forhandlinger mellom disse to kringkasterne og NBA for fremtidige sesonger, men i mer begrensede kringkastingsformater, så prisen er lavere. Apple ønsker på sin side å bli med på dansen ved å signere en målrettet distribusjonsavtale basert på plassering.

For eksempel ønsker Apple kun å kringkaste kampene til Lakers og Clippers i Los Angeles, Celtics i Boston eller Jazz i Utah. Vi kan tenke oss et tilbud som er skreddersydd etter preferansene til kundene som spesifiserer teamene de ønsker å følge.

Avslutningen av forhandlingene er planlagt til april. Vi vet ikke hvor Apple står i denne saken, spesielt siden Amazon Prime Video vil bli med i…

_

Følg Belgia-iPhone Facebook, Nettverkslys Og Instagram Så du går ikke glipp av nyheter, tester og gode tilbud.