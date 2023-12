Apple utforsker AI-avtaler med nyhetsutgivere – New York Times – 22. desember 2023 kl. 22:31.

Apple har de siste ukene inngått forhandlinger med store nyhetskanaler og publikasjoner for å få tillatelse til å bruke maskinvaren i utviklingen av selskapets generative kunstige intelligenssystemer, meldte New York Times fredag.

IPhone-produsenten har tilbudt flerårige kontrakter verdt minst 50 millioner dollar for å utvinne arkiver med nyhetsartikler, ifølge rapporten, som siterte folk som er kjent med diskusjonene.

Nyhetsorganisasjoner kontaktet av Apple inkluderer Condé Nast, utgiver av Vogue og The New Yorker, NBC News og IAC, eier av People, The Daily Beast og Better Homes and Gardens, ifølge New York Times.

Ifølge rapporten var noen av utgiverne som ble kontaktet av Apple lunkne til åpningen.

Apple svarte ikke umiddelbart på en Reuters-forespørsel om kommentar.

Store teknologiselskaper investerer tungt i integrering av generativ AI. Apple har på sin side brukt denne teknologien til å forbedre de grunnleggende funksjonene til sine nye dingser.

I oktober avduket Apple også nye MacBook Pro- og iMac-datamaskiner, sammen med tre nye brikker som driver dem, og understreket at de kan brukes av forskere innen kunstig intelligens, hvis chatboter og andre kreasjoner ofte begrenses av mengden data som kan lagres i datamaskinens minne. (Rapportering av Arsheeya Bajwa i Bengaluru; Redigering av Shounak Dasgupta)