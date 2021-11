Apple utvider reparasjonsplan for iPhone 12 og 12 Pro på grunn av lydproblem i UAE – Marseille News

Fem måneder etter at Apple annonserte planer om å reparere lydproblemer på iPhone 12 og iPhone 12 Pro i USA, tilbyr selskapet tjenesten også i De forente arabiske emirater. Hvis du støter på dette problemet som bruker i De forente arabiske emirater, kan du reparere iPhone 12 gratis på Apple Store eller en autorisert tjenesteleverandør.

Det Cupertino-baserte selskapet har annonsert en UAE-tjenesteplan for iPhone 12 og 12 Pro, som vil bli produsert mellom oktober 2020 og april 2021, ifølge College Times (via AppleInsider). Uttalelsen sa:

“Apple har bestemt at en svært liten prosentandel av iPhone 12- og iPhone 12 Pro-enheter kan oppleve lydproblemer på grunn av en komponent som kan svikte i mottakermodulen. De berørte enhetene ble produsert mellom oktober 2020 og april 2021.

Selv om Apple først kunngjorde tjenesteplanen i august, er det uklart hvor mange enheter som vil bli berørt av dette problemet. Apple sier:

“Hvis iPhone 12 eller iPhone 12 Pro ikke spiller av lyd fra mottakeren når du ringer eller mottar anrop, kan den være kvalifisert for service. Apple eller en Apple-autorisert tjenesteleverandør vil betjene de kvalifiserte enhetene gratis. “

College Times rapporterer at dette problemet bare eksisterer på iPhone 12 og 12 Pro, mens 12 Mini og 12 Pro Max ikke er en del av tjenestekampanjen. Utgivelsesnotater:

Apple har uttalt på sin nettside at de kan begrense eller begrense reparasjoner i landet eller regionen der originalen ble kjøpt. Denne globale Apple-planen utvider ikke standardgarantidekningen for iPhone 12 eller iPhone 12 Pro. Planen dekker infiserte iPhone 12 eller iPhone 12 Pro-enheter i to år.

I august måned. Det ble tidligere rapportert at samme reparasjonsplan for disse iPhones. På den tiden sa selskapet at de ønsket å se en “veldig liten prosentandel” av høyttalerfeil.

Hvordan sjekke kvalifikasjonen til iPhone 12 lydreparasjonsprogram

Denne tjenesteplanen er for 12 og 12 Pro (ikke iPhone 12 mini eller Pro Max), og hvis lyden ikke fungerer når du ringer eller mottar anrop, kan du være kvalifisert for en gratis reparasjon på iPhone. Dette programmet, så du bør kontakte Apple Support for å sjekke om din iPhone har blitt tilbakekalt

Har du noen gang hatt dette problemet? Tok du iPhone til Apple for å fikse den? Fortell oss i kommentarfeltet nedenfor.

