Apple utvikler en AI-drevet Siri

Hva om iOS 18 var den største oppdateringen de siste årene? Faktisk kunne Apple endelig oppdatere Siri. Definitivt, en Siri drevet av AI.

Apple forbereder seg på et stort gjennombrudd med den tidlige utgivelsen av iOS 18. Og ryktene intensiveres om et redesign av Siri, med kallenavnet SiriGPT eller AppleGPT. Målet er klart: ligge i forkant av det virtuelle assistentløpet i den stadig utviklende verden av AI.

Apple-merket har blitt inspirert av ChatGPTs siste utvikling. Den søker å overgå forventningene ved å integrere revolusjonerende funksjoner. Lokal behandling på enheten er kjernen i strategien. Det lover uovertruffen hastighet og økt personvern. Apple takler utfordringen med begrenset minne i mobile enheter, og demonstrerer sitt engasjement for innovasjon.

Ikke stopp der

Men Apples ambisjoner stopper ikke der. Ved å utvide behandlingen til områdene lyd og video, ønsker Cupertino-selskapet å redefinere standardene for AI. Augmented reality er i ferd med å bli et midtpunkt, med iOS 16 som allerede viser eksepsjonelle funksjoner som dørdeteksjon og live undertekstvisning for synshemmede.

Fra et kalenderperspektiv peker alle piler til WWDC 2024. Det er da Apple forventes å gi ut iOS 18 offisielt. Analytikere spår et sterkt skifte mot AI med ambisjoner om å ta Siri til nye høyder. Den massive rekrutteringen av eksperter innen «dyp læring» understreker Apples urokkelige forpliktelse til denne teknologiske revolusjonen.

Derfor er en SiriGPT-versjon uunngåelig, og representerer Apples svar på ChatGPTs utvikling. Spørsmålet gjenstår: Hvordan vil denne revolusjonerende integrasjonen endre brukeropplevelsen i iOS 18? Det er fortsatt mange ubesvarte spørsmål.

