Apple vil endelig … 5 nye iPhones under keynote

Tilgjengeligheten av iPhone 15 Ultra begynner sakte å materialisere seg. Men selv om vi trodde den ville erstatte iPhone 15 Pro Max, vil denne avanserte modellen faktisk bli med fire andre iPhones ved starten av skoleåret. aldri sett

Vil den dyreste iPhone som lanseres ved skolestarten, hete iPhone 15 Pro Max eller iPhone 15 Ultra? Ryktene går i alle retninger og vi vet ikke lenger hvilken helgen vi skal vie oss til. Hvis nylige rapporter tyder på at den Apple Watch-lignende iPhone 15 Pro Max vil bli droppet til fordel for iPhone 15 Ultra, antyder det siste ryktet, startet av lekeren MajinBuOfficial, det motsatte.

Dette er første gang i selskapets historie siden lanseringen av den første iPhonen. Apple vil ikke levere fire iPhones på to uker, som det er vanlig å levere iPhone 12 fra 2020, men fem nye modeller. iPhone 15 Pro Max og iPhone 15 Ultra vil være to separate modeller, sammen med iPhone 15, iPhone 15 Plus og iPhone 15 Pro.

Det som skiller iPhone 15 Ultra fra Pro-serien vil være en betydelig kraftgevinst. Pro-modeller beholder 6 GB RAM og opptil 1 TB lagringsplass. På sin side vil iPhone 15 Ultra ha 8 GB RAM, opptil 2 TB lagringsplass og et bedre kamera.

Apples intensjon vil være klar: å målrette alle mulige og tenkelige lommebokstørrelser, med den grunnleggende iPhone 15 til over tusen euro, og iPhone 15 Ultra klart over €1500.

_

Følg Belgia-iPhone Facebook, Nettverkslys Og instagram Så du går ikke glipp av nyheter, tester og tips.