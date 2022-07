Apple vil gi ut et verktøy mot spyware

Apple måtte snarest reparere i september en datamaskinsårbarhet som Pegasus-programvaren var i stand til å utnytte for å infisere iPhones LOIC VENANCE

Apple vil tilby et nytt databeskyttelsesverktøy for journalister og aktivister denne høsten, etter at Pegasus-saken avslørte de ekstraordinære tekniske egenskapene til visse spionprogrammer.

«Lockdown»-modus («containment») er en «valgfri, ekstrem beskyttelse for det svært lille antallet brukere hvis digitale sikkerhet er alvorlig kompromittert», forklarte Apple i en pressemelding onsdag.

Dette er mennesker «som kan bli gjenstand for ultrasofistikerte angrep, utført takket være programmene til NSO Group og andre leiesoldatselskaper som utvikler spionprogrammer på vegne av regjeringer,» detaljerer den californiske giganten.

I september måtte Apple snarest lappe på en datamaskinsårbarhet som det israelske firmaet NSO Groups Pegasus-programvare kunne utnytte for å infisere iPhones, uten at brukerne måtte klikke på lenker eller knapper som er fanget i smuss, ved å bruke en prosess kalt «nullklikk».

Det nye alternativet vil tillate brukere å fullstendig beskytte mange tjenester og innhold på enheten, inkludert vedlegg. Det vil ikke lenger være mulig å koble en kablet datamaskin til en iPhone hvis den er låst.

Apple har også utvidet programmet for cybersikkerhetsforskere. Gruppen vil tilby en ny bonus, opptil 2 millioner dollar, til hackere som rapporterer feil i Lockdown-modus.

For et år siden avslørte en internasjonal mediegruppe at Pegasus hadde tillatt å spionere på figurene til journalister, politikere, aktivister eller næringslivsledere fra forskjellige land, inkludert Frankrikes president Emmanuel Macron.

NSO Group har gjentatte ganger hevdet at deres teknologier lar stater redde liv, for eksempel ved å spore pedofile og terrorister.

Men Apple, som har bygget sin suksess spesielt på sitt utmerkede rykte for sikkerhet og respekt for personvern, sendte inn en klage mot det israelske selskapet i november.

Hun anklager ham for å være ansvarlig for de «ondsinnede aktivitetene» til noen av klientene hans, inkludert myndigheter.

«Dette er amoralske leiesoldater fra det 21. århundre som har skapt ultrasofistikerte cyberovervåkingsmaskiner, oppfordret til åpenbare og rutinemessige overgrep,» sa den amerikanske gruppens advokater i klagen.

For to uker siden avslørte Google italiensk spionprogramvare som ble brukt til å hacke smarttelefoner for å spionere på brukere i Italia og Kasakhstan.

«Disse selskapene legger til rette for spredning av farlige hackingverktøy og bevæpner regjeringer som ellers ikke ville utvikle disse ferdighetene,» sa teknologigiganten.