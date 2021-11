Apple vil la sine brukere reparere sine iPhones selv

Apple tilbyr sine brukere muligheten til å reparere smarttelefonene og enkelte datamaskiner selv, et uventet tilbud fra teknologiselskapet LOIC VENANCE.

Apple vil tilby sine brukere muligheten til å reparere smarttelefoner og noen datamaskiner, et uventet tilbud fra et teknologiselskap kjent for sitt svært lukkede økosystem av enheter og programvare.

Den såkalte “selvbetjent reparasjon” nettbutikk kjøper etter en rapport ‘nyttige verktøy for vanlige problemer som defekte batterier eller skjermer med mer enn 200 reservedeler og de nyeste iPhone-linjene (12 og 13).

Apple-merket har lenge begrenset reparasjoner til teknikere i butikkene sine – ved skranken kjent som “Genius Bar” – og til noen autoriserte forhandlere, men ventetidene og prisene er generelt høyere.

Denne egenskapen til Apple og de bevisst foreldede anklagene fortsetter å motta kritikk om holdbarheten til enhetene.

På Twitter sa iFixit, som presenterer seg som en guide for å fikse alle slags ting, på Twitter: “Vi trodde aldri vi skulle se det.

Apples tilbud er «ikke perfekt, men vi er glade for at de endelig ble enige om det vi alltid er klar over: alle er smarte nok til å fikse iPhone».

Den nye tjenesten vil lanseres i USA tidlig i 2022, utvides til andre land senere i år, og vil snart inkludere M1-brikkeutstyrte datamaskiner laget av Apple, i tillegg til smarttelefoner.

“Kunder har kontakt med mer enn 5000 autoriserte leverandører og 2800 uavhengige reparatører med tilgang til reservedeler, verktøy og manualer,” bemerker California-teamet.

“I de siste tre årene har vi nesten doblet antall plasser med (denne) tilgangen,” sa Jeff Williams, driftsdirektør, sitert i rapporten.

Denne avgjørelsen ble tatt fordi Apple stadig blir kritisert av selskaper og tjenestemenn for å prøve å kontrollere det fysiske og immaterielle økosystemet svært nøye. Kompatibilitetsproblemer med andre merkers enheter, for eksempel, oppfordrer sterkt forbrukere til å bli i Apple-verdenen.

På iPhone overvåker Apples operativsystem nøye tredjeparts mobilapplikasjoner som må gå gjennom App Store.