Apple vil lansere en app dedikert til klassisk musikk

Apple Music Classic. Dette er navnet på den nye applikasjonen som den amerikanske gruppen lanserer i slutten av mars og som lover «den største katalogen over klassisk musikk i verden», med eksklusive album og en avansert søkemodus.

Med fem millioner sanger kan denne appen konkurrere med de få appene som er dedikert eksklusivt til klassisk musikk, inkludert Idagio, for tiden det eneste abonnementet i verden for streaming av lyd og konserter (to millioner sanger).

Apple Music Classical, som lanseres 28. mars, «vil gjøre det raskt og enkelt å finne alle innspillinger i verdens største katalog av klassisk musikk med et fullt optimert søk,» ifølge en uttalelse fra bandet.

Det gir dermed «muligheten for å søke etter komponist, verk, regissør eller til og med etter katalognummer, for øyeblikkelig å finne spesifikke innspillinger.»

Lyttere «kan også nyte den beste lydkvaliteten som er tilgjengelig og gjenoppdage mange låter på en helt ny og oppslukende måte med romlig lyd.»

Appen vil også inneholde «komponistbiografier» og «dybdeguider til mange nøkkelverk», blant annet.

Til nå var klassisk musikk inkludert i Apple Music-tilbudet, akkurat som andre strømmetjenester (Qobuz, Spotify osv.). Apple spesifiserer at det vil være nødvendig å ha et abonnement på Apple Music og at den nye appen snart vil være tilgjengelig på Android.