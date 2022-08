Apple vil legge til reklame i App Store

Umulig å unnslippe annonsering i iOS, tilstede i App Store-søkemotoren i flere år. Ting vil bli ytterligere fremhevet med det sponsede innholdet på hjemmesiden…

Reklame fortsetter å invadere tjenester og applikasjoner! Etter sosiale medier – Facebook og Instagram integrerer stadig flere sponsede strømmer Til skade for brukernes interesser er det opp til produsentene å gi etter for sirenene til denne —komfortable— inntektskilden. Hva så Glance begynner å vise annonser direkte fra låseskjermen av smarttelefonen forbereder Apple seg også på å legge til reklame på to nye steder i App Store, applikasjonsbutikken, som er avgjørende for iPhone og iPads.

Annonser fra App Store-resepsjonen

Ting skjedde gradvis. Siden 2016 i USA og 2018 i Frankrike har App Store inkludert annonser, i form av bannere, men bare i fanen Søk. De har form av forslag omgitt av en blå boks, for å skille dem fra enkle anbefalinger. I søkeresultatene, eple Den setter systematisk først en annonse som utviklerne har betalt for for å få den beste plasseringen. I september 2021 begynte selskapet å be brukere om tillatelse til å muliggjøre personalisering av sponset innhold. Hoy tar neste steg ved å integrere annonsering fra Today-fanen – det vil si hjemmesiden – men også på de individuelle sidene til hver app, som annonsert 29. juli 2022, gjennom tre spesialiserte medier – 9to5mac, MacRykter Y AppleInsider.

I dag-fanen er området du lander i hver gang du logger på App Store. Den presenterer de siste nyhetene, bestselgerne og applikasjonsforslag basert på de som allerede er lastet opp til plattformen. Imidlertid planlegger firmaet i løpet av de kommende ukene å legge opp sponset innhold for å promotere en app, eller å vise frem et utvalg programvare kategorisert i henhold til et spesifikt tema. De vil være identifiserbare takket være tilstedeværelsen av en liten blå patron på siden.

Annonser vil også være til stede på individuelle app-sider. Nederst på skjermen vil det være en «Du kan også like»-delen for å foreslå programvare brukeren kan like. Selvfølgelig vil den første appen som tilbys være en annonse betalt av utgiveren av programvaren. Vær imidlertid oppmerksom på at annonsekjøpere ikke selv kan målrette mot sidene der annonsene dine skal vises.

En litt motstridende politikk

Fra april 2021 oppfordrer Apple eiere av iPhone ogiPad deaktiver annonsesporing. I mai 2022 lanserte firmaet til og med en dedikert personvernannonsekampanje på TV og sosiale medier. En av dem representerer en auksjon der ulike aktører kjemper for å skaffe data til en iPhone-bruker. Derfor kan tillegg av annonser virke noe motstridende, selv om Apple sikrer at disse annonsene vil respektere standardene for personvern. Eplegiganten forklarer det «Apple Search Ads gir utviklere i alle størrelser muligheten til å utvide virksomheten. I likhet med våre andre annonsetilbud er disse nye annonseplasseringene basert på de samme grunnleggende konseptene: de vil kun inneholde innhold fra godkjente produktsider.» fra App Store og vil følge de samme strenge standardene for konfidensialitet.» Derfor er det på forhånd ingenting å frykte på denne siden, men det forhindrer ikke at denne avgjørelsen påvirker brukerne, spesielt siden de er tvunget til å gå gjennom denne butikken for å laste ned applikasjoner, i motsetning til Android.