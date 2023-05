Apple ville feilaktig ha avslørt en av de store nyhetene til iOS 17

Apple har nettopp annonsert utgivelsen av Final Cut Pro på iPad. Det er ikke utgivelsesdatoen som tiltrekker seg mest, men en revolusjonerende ny proffkameramodus!

Apple har nettopp annonsert den etterlengtede utgivelsen av Final Cut Pro på iPad. Denne programvaren vil gi brukerne en profesjonell redigeringsopplevelse rett på nettbrettet. Men det som skaper mest spenning er tillegget av en revolusjonerende profesjonell kameramodus som lover avanserte funksjoner for flotte resultater.

Oppfyller forventningene til kreative brukere

Denne kunngjøringen fyller en årelang ventetid for kreative brukere. Faktisk så de etter en innebygd løsning for profesjonell kamerafunksjonalitet på iPad. De trenger ikke lenger stole på tredjepartsapper, fordi Final Cut Pros pro-kameramodus vil ha alt de trenger for å fange og lage innhold som ser profesjonelt ut.

Final Cut Pro for iPads Pro Camera-modus tilbyr avanserte funksjoner utover funksjonene til den opprinnelige iOS- eller iPadOS «Camera»-appen. Dette er fordi brukerne vil ha nøyaktig manuell kontroll over ulike parametere. Enten det er hvitbalanse, eksponering og fokus. I stående eller liggende modus. I tillegg vil dodge-indikatorer, sebraer, falske farger og rutenettlinjer være tilgjengelige for komposisjon. Alle disse innovasjonene åpner for nye kreative perspektiver.

Fremtiden til profesjonell kameramodus med iOS 17

Integreringen av Pro Camera-modus i Final Cut Pro for iPad antyder avanserte funksjoner som kommer med iOS 17. Med dette vil brukere kunne dra full nytte av Apples Pro Camera-evolusjoner, og presse grensene for kreativiteten deres.

Avslutningsvis markerer utgivelsen av Final Cut Pro på iPad med sin profesjonelle kameramodus en sann revolusjon for innholdsskapere. Denne fremgangen gir utvidede muligheter til å ta opp, redigere og produsere video i profesjonell kvalitet rett på nettbrettet.

_

Følg Belgia-iphone på Facebook, Youtube OG instagram slik at du ikke går glipp av nyheter, tester og tips.