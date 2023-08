Apple Vision Pro bedre øye, Samsung forbereder konkurransen: en første lekket forhåndsvisning Business AM

Et påstått bilde av Samsungs mixed reality-headset har dukket opp på nettet, og gjenoppstår rykter om en kommende konkurrent til Apples Vision Pro. Likevel gjenstår flere gråsoner angående Sør-Koreas planer for XR-tilbehør.

Kontekst : I en stund nå har det gått rykter om at Samsung jobber med sitt eget mixed reality-headset, nøkternt kalt Samsung XR.

Nyheter : Bildet av Samsungs påståtte nye mixed reality-headset viser en enhet med et design som minner om Meta Quest. Svart i fargen, hjelmen har minst 6 kameraer om bord.

Ingenting sier at denne prototypen vil være den som Samsung slipper en eller annen dag.

Den endelige versjonen av Samsungs XR-hodetelefoner kunne avvike betydelig fra den, spesielt siden sørkoreaneren bestemte seg for å forbedre kopien sin etter at den imponerende Vision Pro ble offisiell.

Kreditt: VRTuoluo

Et rykte som må tas med en klype salt

Detaljen: det påståtte databladet og den potensielle prisen på enheten ble også lekket i en artikkel lagt ut på det kinesiske nettstedet VRTuoluo, som siden har blitt fjernet.

Samsung XR vil sendes slik to OLED-mikroskjermer i tillegg til» en intern Exynos 2200-prosessor . Når det gjelder operativsystemet og appene, kan vi tenke oss at opplevelsen vil være nær det som tilbys på produsentens nettbrett og smarttelefoner, med et Android-basert One UI-overlegg og produktivitetsorienterte apper.

i tillegg til» . ville ikke være ikke ledsaget av sjåfører som betyr at kontrollen av enheten vil skje gjennom bevegelsene til øynene og hendene, som i Vision Pro.

som betyr at kontrollen av enheten vil skje gjennom bevegelsene til øynene og hendene, som i Vision Pro. Når det gjelder prisen, vil den være inkludert. mellom 1000 og 2000 dollar. Et (bredt) utvalg som vil gjøre det til en fremragende konkurrent for Apple og sine egne XR-hodetelefoner som vil selge for $3500.

Merk: I motsetning til Apple, ville ikke dette hodesettet markere produsentens første skritt i virtual reality-headsetsektoren siden Samsung allerede på begynnelsen av 2010-tallet hadde samarbeidet med Oculus (kjøpt i 2014 av Meta) for å lansere Gear VR. Etter to versjoner beregnet på utviklere, ble en forbrukerversjon utgitt i 2015. Produksjonen stoppet i 2020.

Konklusjon : åpenbart vil vi huske at alt dette ikke er basert på mye. Det er godt mulig at Samsung ikke vil jobbe med et slikt produkt i det hele tatt, selv om det er høyst tvilsomt at den sørkoreanske produsenten kan la feltet stå åpent for Apple uten motstand. Den mulige formaliseringen av Samsungs XR-hodetelefoner skal uansett ikke skje på en stund, i midten av 2024 ifølge ryktene. Så tålmodighet.