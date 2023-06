Apple Watch får en makeover med WatchOS 10

Med Apple Watch ønsker Apple å skyve den «sporty» markøren videre og tilby et standarddesign for apper som har blitt revidert takket være WatchOS 10.

Apple avduket ikke en ny Apple Watch mandag kveld, men en kommende oppdatering av den Apple-tippede smartklokken lover å ryste opp brukeropplevelsen og til og med systemprogramvaredesign. Med watchOS 10 er det et symbiotisk forhold mellom klokken, iPad og iPhone.

Forsoning? Men hvorfor? Fordi widgets nå er integrert med Apple Watch. Når du er på låseskjermen, må du rulle ned for å se de nye widgetene vises. Helse, stoppeklokke eller påminnelser, disse widgetene viser alt du trenger å vite om dagen din. Noen kan legges til eller fjernes, og noen legges til i løpet av dagen, for eksempel når en ny tidtaker startes.

Apper drar nytte av en liten visuell endring. Veldig intuitivt, mest informasjon gitt. Utviklere får en mal slik at de enkelt kan tilpasse appene sine til dette nye formatet.

Fortsatt på låseskjermen tilbyr Apple to nye låsefjes. For det første er paletten veldig ren med tre armer og vakre farger og det er det. Så ingen problemer. Den andre er et samarbeid signert for å feire ti år med OS. Snoopy er hedret, med mange forskjellige animasjoner, som vi allerede har sett i Toy Story eller Mickey.

Fokus på sykling og fotturer

Med watchOS 10 er fokus på nye sports- og helserelaterte funksjoner. Sportsmessig vil syklister gjerne vite at klokken også vil tilby nye data om pedalkraft og en sone som viser hvor du er og om du kan presse videre for å forbedre ytelsen på sykkelen.

Til slutt, hvis du starter et sykkelprogram på klokken din, vil iPhone vise en direkteaktivitet som inkluderer all informasjon. Ved å klikke på den vil du også ha muligheten til å avbryte treningen. Golfere kan kjenne rotasjonsvinkelen til håndleddet, mens tennisspillere også er beæret med mer data.

På tursiden vil Apple Watch-turkompasset nå være i 3D, som vil fortelle deg høyden til dette eller det viktige punktet mens du går. Et nytt topografikart vil også bli lagt til, som viser høydeendringer i sanntid.

Når det gjelder helse, legger Apple vekt på to nye aspekter ved ditt velvære: din mentale helse og din visuelle helse. Først dette «Påvirker oss alle» Ifølge Apple vil din intervensjon være nødvendig. På flere tider på dagen kan du kode humøret ditt, og på slutten av dagen kan du se en oversikt over utviklingen i løpet av dagen.

Apple mener endelig at synshelsen din er viktig, og tilbyr statistikk for å støtte sin interesse for saken. I dag lider 30 % av mennesker av nærsynthet, og det anslås at innen 2050 vil 50 % lide av dette fenomenet. Enten du er på iPad eller iPhone, får du et varsel når du er for nærme skjermen. Og til forskjellige tider av dagen vil du få et varsel på klokken din som oppfordrer deg til å gå ut for å dra nytte av lysstyrken utenfor.

