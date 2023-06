Apples aksje har nådd et rekordhøyt nivå og er på nippet til å overgå 3 billioner dollar i markedsverdi.

Apple-aksjen nådde en intradag-høy på onsdag, og var på vei til å avslutte økten med en markedsverdi på over 3 billioner dollar for første gang.

Aksjene til iPhone-produsenten steg 1 % til 189,90 dollar, deres rekordhøye. IPhone-produsentens markedsverdi var da 2,97 billioner dollar, opp 0,4 % til 188,81 dollar, ifølge Refinitiv-data.

Apples markedsverdi passerte kort 3 billioner dollar 3. januar 2022.

Nylige oppganger i aksjer i verdens mest verdifulle selskap følger kraftige oppganger fra mange Wall Street-teknologiske tungvektere i år når Federal Reserve nærmer seg slutten av sin vellykkede kampanje. Renter og tillit til kunstig intelligens.

«Det er egentlig ingen grunnleggende ny informasjon som støtter et aksjeskifte,» sa Thomas Martin, senior porteføljeforvalter i Globalt Investments. «Det som gjenstår er markedet.

Apple er opp 46 % i 2023, mens Nvidia er opp 185 %, og ble den første brikkeprodusenten som oversteg 1 billion dollar i markedsverdi. Tesla- og Meta-plattformene mer enn doblet seg i år, og Microsoft la til 40 %.

Apples tilnærming til en verdsettelse på 3 billioner dollar følger lanseringen 5. juni av et dyrt augmented reality-headset, det mest risikable veddemålet siden iPhone ble lansert for et år siden.

I tillegg viste Apples siste kvartalsrapport, utgitt i mai, en nedgang i omsetning og inntjening, men slo fortsatt analytikernes forventninger. Disse økonomiske resultatene, sammen med regelmessige tilbakekjøp av aksjer, har forbedret selskapets rykte som en trygg investering i tider med global økonomisk usikkerhet.

Nylig oppgang i Apple-aksjen har overgått analytikeres anslag for selskapets fremtidige inntjening. Aksjen handles for tiden til 29 ganger forventet inntjening, den høyeste multiplumen siden februar 2022, ifølge data fra Refinitiv.