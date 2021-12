Apples AR/VR-headset fokuserte på spill, media og kommunikasjon

Apple vil fokusere på tre akser for sine fremtidige hodesett som kombinerer virtuell og utvidet virkelighet: spill, media og kommunikasjon, ifølge Mark Gurman fra Bloomberg.

Tre aksler til Apple-hjelmen

Journalisten forklarer:

Spill bør være en sterk side ved enheten, spesielt siden den vil være utstyrt med flere prosessorer, en vifte, svært høyoppløselige skjermer og en egen App Store. Forvent at Apple posisjonerer enheten som en spillutviklers drøm.

Når det gjelder resten, forbereder Apple seg angivelig på å jobbe med flere medier for å lage innhold som kan sees i virtuell virkelighet. Naturligvis vil innholdet være optimalisert for Apple-hodetelefoner. Det ville vært interessant å se om innholdet kunne være teknisk kompatibelt med hodetelefoner fra andre produsenter.

Til slutt vil et veldig spesielt fokus være kommunikasjon med spesielt Animojis og en virtuell virkelighetsopplevelse for FaceTime. Deltakerne i en samtale kan for eksempel være på tilnærmet samme sted.

Mange detaljer om AR/VR-headsettet og Apple-spesifikasjonene er allerede utgitt. Det ryktes at enheten er lett, har to hovedprosessorer, to 4K Micro-LED-skjermer, 15 optiske moduler, et øyesporingssystem, Wi-Fi 6E-tilkobling og mer.

I følge de siste nyhetene vil Apple introdusere hodetelefonene sine i løpet av 2022, men kommersiell tilgjengelighet kan finne sted senere. Produsenten vil tillate en forsinkelse mellom kunngjøringen og lanseringen for utviklere å lage applikasjoner. Dette scenariet minner om det som skjedde med Apple Watch.