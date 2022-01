Apples Mixed Reality-hodesett: En “spillutviklerdrøm” på $2000+

Kommer det ut, kommer det ikke ut? Spillene gjelder for Apples virtuelle/augmented reality-headset. Mens mange rykter gikk sammen om en Q4-lansering, kjølte Mark Gurman alle denne uken: På grunn av tekniske og termiske komplikasjoner kan enheten være utsatt til 2023 til sist.

Men det stopper ikke snokeren Bloomberg for å fortsette å destillere detaljer. I sin Nyhetsbrev På søndag kommer Gurman tilbake til prisen på enheten, resultatet av syv års utvikling, integrasjonen av ugitte teknologier, og også opprettholdelsen av en god margin: internt ville Apple fremkalle en etikett ” mer enn $2000 “. Vi vet det produktet vil være dyrt, med intervallet mellom $1000 og $3000.

Produsenten kan rettferdiggjøre denne prisen med det tekniske arket til hjelmen: to brikker, hvorav en tilsvarer M1 Pro (med 14 til 16 grafiske hjerter), de forskjellige høyoppløsningsskjermene (det ville være tre), et alternativ for reseptbelagte linser, samt lyd- og kamerateknologi.

Et mixed reality-headset er flott, men hva for? Vi tror vi vet detApple avviste ideen om et metavers, da ville produsenten stole sterkt på videospill, distribuert i en dedikert appbutikk. Det ville” en drøm for spillutviklere “. Apple er også interessert i innhold, selskapet kan samarbeide med studioer for å lage videoer og virtuelle virkelighetsopplevelser. Til slutt, forvent en bølge av FaceTime og Animojis.

Gurman foreslår også noen få navn for hodesettet: Apple Vision, Apple Reality, Apple Sight (eller iSight, som den vakre æra webkamera), Apple Lens eller… Apple Goggles, men sistnevnte kan være for nær navnet på en bestemt søkemotor.