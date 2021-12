Apples nye YouTube-video er full av gode iPhone-tips og triks

Nå og da deler vi gjerne noen nyttige iPhone-tips og -triks som kanskje ikke er kjent for alle. Tross alt, til tross for all tiden vi bruker på telefonene våre hele dagen, strekker funksjonaliteten deres langt utover det de fleste av oss faktisk bruker dem. Det er en rekke funksjoner på din iPhone som du aldri kommer til å bruke. Det kan være fordi du ikke trenger dem, men du vet kanskje ikke engang at de eksisterer. Som sådan vil enhver iPhone-eier kanskje bruke noen minutter på å se Apples nye video, som inneholder 10 nyttige tips og triks som ikke alle er kjent med.

Apple deler 10 nyttige tips for iPhone

Apple-støtte la ut en ny video på YouTube onsdag. Kontoen legger jevnlig ut nye videoer som forklarer hvordan du bruker spesifikke funksjoner og applikasjoner. Vanligvis fokuserer videoene på en enkelt iPhone-funksjon, men den nyeste Apple Support-videoen er fullpakket med nyttige tips:

I tilfelle du ikke har fem minutter å bruke på video, her er Apples 10 tips for iPhone:

Hvis du ved et uhell oppgir feil tall i Kalkulator-appen, sveip til venstre eller høyre øverst på skjermen for å slette det. Du kan også kopiere og lime inn tall ved å holde dem nede. Fra og med iOS 15 kan du nå feste delt innhold til Meldinger. Bare trykk og hold på elementet du vil feste, og trykk deretter Pin i menyen nederst på skjermen. Trykk og hold en tom plass på startskjermen for å begynne å redigere, og dra deretter en widget over en annen av samme størrelse for å stable dem. Du kan legge til opptil 10 widgets i en stabel. Trykk på Gjøre i øvre høyre hjørne når du er ferdig. Trykk og hold et bilde til du føler press. Dra mens du holder det, og trykk deretter på et annet bilde med en annen finger for å legge det til stabelen. Etter å ha valgt alle bildene du ønsker, bytt til en annen app mens du holder stabelen og slipp bildene inn i den nye appen. Alternativ tekst kan lages for vanlige setninger. Gå til generell > Tastatur > Teksterstatningog trykk på Legg til-knappen i øvre høyre hjørne. Skriv nå inn setningen du vil erstatte med en snarvei som automatisk utvides når du skriver den. Åpne Kamera-appen fra låseskjermen ved å sveipe til venstre. Skann et dokument med Notes-appen ved å trykke på kameraknappen og deretter Skann dokumenter. Plasser dokumentet under kameraet, og det vil bli skannet automatisk. Bruk Live Text i iOS 15 for å samhandle med tekst i Kamera-appen. Plasser fremviseren over et dokument og trykk på skanne tekst-knappen. Du kan deretter kopiere og lime inn teksten. Gå til det første bildet i Bilder-appen ved å trykke på den øverste kanten av skjermen. Få tilgang til søk fra startskjermen ved å sveipe ned fra midten av skjermen.

Noen av disse tipsene er kanskje kjent for deg, men andre kan være nye for deg. Uansett, det skader aldri å friske opp minnene våre med en nyttig video. Hvis du vil ha enda flere videoer som dette, bør du sjekke ut Apples offisielle støtteprofil på YouTube.