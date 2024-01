Apples planer forårsaker betydelige tap for flere små bedrifter

I Australia klaget et par restauranteiere i Queensland over et betydelig tap på 12 000 dollar. Den ansvarlige? Apple planlegger.

Når vi vil på en bar, en restaurant eller en butikk, har vi alle skaffet oss refleksen til å sjekke Google, Google Maps eller Apple Maps for å se hva åpningstidene er. Generelt er informasjonen som gis korrekt, bortsett fra i visse situasjoner. Dette er tilfellet med Apple Plans, som er opphavet til en ny skandale i Australia.

ABC Nyheter rapporterer at et par restauratører som eier et thailandsk etablissement i Queensland (Australia) hadde den uheldige overraskelsen å oppdage i Apple Plans… at de var permanent stengt. Eiere av Android- og Windows-terminaler, er det umulig for Chris Pyatt og hans kone å innse feilen.

«Det var ikke før en vanlig kunde ringte for å spørre hvorfor han hadde stengt restauranten sin at Chris Pyatt oppdaget at den lille bedriften hans hadde blitt oppført som «permanent stengt» på Apple Plans, noe som etterlot ham med et dyrt problem.», forklarer ABC. Totalt anslår paret skaden forårsaket av Apple og appen deres til å være 12 000 dollar.

Hvis endringen av feilene ble gjort sent, gjensto et problem. Faktisk var restaurantplasseringen oppgitt i appen fullstendig falsk.

Siden lanseringen av visittkort i Apple Maps har mange restauratører klaget på mangelen på nøyaktighet i informasjonen som er gitt. Derfor er herr Pyatt og hans kone langt fra de eneste som er berørt av fenomenet og har tapt penger på grunn av planene.

