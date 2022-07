Apples smarttelefon ser at prisen faller med mer enn €100

En Apple-smarttelefon på salg er et tilbud du ikke kan si nei til! Den franske nettbutikken Rakuten viser 128 GB iPhone 13 til bare €799,99 i stedet for €908,95. Et begrenset tilbud å gripe raskt.

11 av iPhone 13 rabatt ? Dette er det gjeldende tilbudet på Rakuten e-handelsnettsted. Apple-produktkampanjer bør utnyttes så snart de dukker opp. Faktisk blir Apple-produkter, det være seg iPhone, MacBook eller Apple Watch, aldri tilbudt for salg på Apples offisielle nettsted.

For å få gode tilbud på Apple-produkter, må du besøke forhandlersider som Rakuten. I tillegg til 11% rabatt, tilbyr kampanjekoden RAKUTEN7 deg en ekstra rabatt på 7 euro.

Apples iPhone 13 får en god del på Rakuten

iPhone 13 er den nyeste iPhone tilgjengelig, utgitt i september 2021. Denne smarttelefonen har en 6,1-tommers Super Retina XDR OLED-skjerm med en oppløsning på 2532 x 1170 piksler. Som alle iPhones i iPhone 13-serien har iPhone 13 beskyttelsesgraden IP68 som gjør den motstandsdyktig mot sprut og vann (opptil 6 meters dyp og i maksimalt 30 minutter). Den inneholder den nyeste Apple-brikken, A15 Bionic-brikken med den nye 16-kjerners Neural Engine. Det doble kameraet som tilbys i iPhone 13 er det mest avanserte hittil. Den består av en vidvinkelsensor og en ultravidvinkelsensor og tillater videoopptak i 4K, men også med kinomodus. Når det gjelder autonomi, følger iPhone 13 deg hele dagen og er kompatibel med hurtiglading. Den stilles ut for under 800 euro i Rakuten.

Benytt deg av iPhone 13-tilbudet hos Rakuten

>> Kampanje også på Samsung Galaxy A52!

BFMTVs nyhetsrom deltok ikke i produksjonen av dette innholdet. BFMTV vil sannsynligvis motta kompensasjon når en av våre lesere foretar et kjøp gjennom lenkene i denne artikkelen.