Aquaconnect ble valgt som Googles femte klasse akselerator for India

Fiskeriteknologiplattform Aquaconnect er valgt for Googles Class V Initial Accelerator (GFS) -India. Google for Startups Accelerator-India fokuserer på å støtte avanserte oppstart som bruker avansert teknologi for å løse spesifikke sosiale og økonomiske utfordringer for landet.

700 oppstart ble screenet for prosjektet, hvorav Aquaconnect, sammen med 15 andre oppstart, er valgt som en del av GFSA-India-prosjektet, opplyser selskapet i en uttalelse.

AquaConnect ble grunnlagt i 2017 og er et fullverdig akvakulturteknologiinitiativ som er en pioner innen utvikling av maskinlæring og fjernsenseringsteknologi for satellitt. Selskapet samarbeider med over 35 000 fiske- og rekebønder som bruker AI -prognoseverktøy for bedre oppdrettsproduksjon og integrerer dem med formelle finansfolk, forsikringsselskaper og prosessorer for å forbedre verdiskjedenes ytelse i indisk havbruk.

GFSA-India-prosjektet

Under GFSA-India-programmet tilbyr Aquaconnect muligheten til å jobbe med Google-mentorer og fagfolk innen teknisk veiledning, maskinlæring, produktstrategi, UX og design, ledelsesverksteder og nettverksmuligheter.

“Vi er glade for å være en del av Googles Start-Up Accelerator. Grunnlegger og administrerende direktør Rajamanogar Somasundaram sa i uttalelsen.

Selskapet samlet inn 4 millioner dollar i serie A -runden ledet av Repride Partners og Florish Ventures i juli. AgFunder og 6G Capital deltok også i denne runden, sammen med eksisterende investorer Omnivor og Hatch-Norway.