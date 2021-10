År: Han stjal 8 flasker alkohol fra Carrefour for å betale leilighetens depositum

Politiet pågrep en 56 år gammel mann fra Mons lørdag for å ha stjålet åtte flasker alkohol fra en Carrefour-butikk i Anas, fredag ​​kveld klokken 19.45.

Tyven hadde nettopp kjøpt en boks øl som lå på teppet. Men da han krysset sikkerhetsporten, begynte han å banke på.

Deretter gjennomsøkte sikkerhetsvakten ham og fant de åtte flaskene i jakken og buksen. Skade 235 euro.

Mannen prøvde å forklare arten av arbeidet sitt. Han hadde ikke lenger overnatting med kona i Mons, og han ble rådet til å komme til Liege, men det var mulig å be om et depositum for den fremtidige leiligheten i Liege som han ikke hadde penger til. Han håpet å selge alkohol for å betale depositumet.

Tyven har en lang straffeattest. Han har allerede blitt dømt flere ganger, slik vakthavende dommer bestemmer. Det roet seg i noen år før det begynte igjen. Han hadde nettopp blitt løslatt fra Lantin fengsel 8. oktober. Datoen for overvåking av det elektroniske armbåndet er satt til neste februar.

Montoa ble henvist til påtalemyndigheten lørdag morgen. Han vil bli utsatt for en rask stevning for straffedomstolen 7. desember.