AR3310: En ny solflekk så stor som 4 ganger jordens kan utløse en X-klasse solstorm, advarer forskere

Forskere trodde de visste alt om solen. Vel, til slutt lærer de om det hver dag.

Denne uken gjorde observatører en utrolig oppdagelse: a solflekk sett fra Land ikke noe teleskop. Og selv med det blotte øye!

M-klasse

En solflekk som setter samfunnet i krise iht Vitenskap og liv. Faktisk vil dens opprinnelse bli funnet i en kraftig solflamme – klasse M, «det nest høyeste nivået på vurderingsskalaen din» – som fant sted 16. mai. Den resulterende solstormen ville ha hatt relative konsekvenser for våre telekommunikasjonssystemer.

Denne oppgaven er av en imponerende størrelse siden den måler fire ganger jordens størrelse, det vil si 50 000 km i diameter. Navnet ditt : AR3310. NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) sitert av 324Anslår til 20 % sannsynligheten for å sende ut en X-klasse solstorm, den kraftigste i kategorien. Selvfølgelig, vær forsiktig, spesialister anbefaler bruk av formørkelsesbriller for å observere solen.