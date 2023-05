Aralunaires Festival kommer tilbake fra 3. til 7. mai med 36 artister og overraskelser: be om showet!

Etter Antoine Villemans 2022 (Women in Hawaii), inviterer November Ultra (Women’s Expression – Victoires de la Musique 2023) deg til å begynne med tromming og kontrapunktisk musikk på toppen av Nipchen i Saint-Donat-kirken. Meule et Vaague vil få det gamle Palais de Justice til å skjelve. På torsdag er det skole; På den ene siden på ISMA, en folketime med den engelske duoen og Rachel Dodd (spesielt dette intervjuet med Kidd og François og Atlasfjellene) og Spencer Cullums myntsamling – en av referansene til «pedal steel»-gitaren » og en av musikerne bosatte han seg i Nashville.Overssatt, Escalier (ULiège ) i en vertikal konsert, franske sensasjonen Walter Astral og Mickeys blanding av pop.

En hyper-vitamin smeltedigel på lageret

Så kommer helgen, og du har mye for hånden: fredag, en hypervitaminsmeltedigel på lageret med DITZ, «det beste bandet i Brighton, hvis ikke verden» (John Talbot – IDLES), oh .the comet kommer for å glede fans av den engelske tromme-saksofonduoen, riot-punken til Lambrini Girls og Easins Greatest Shoecase (nylige vinnere av concours-kretsen).