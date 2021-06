Arbeid på gang: Impossible 7 er tilbake på sporet på grunn av Govt-19, underholdningsnyheter og gode historier

LOS ANGELES (Reuters) – Den siste filmen Mission: Impossible i Storbritannia har vært stengt i to uker, og Paramount Pictures rapporterte torsdag 3. juni at noen av dem som jobber med den har testet positive for Govt-19.

Studioet sa ikke hvem eller hvor mange som testet positive, men Storbritannias Sun-avisstjerne Tom Cruise sa ingen av dem.

“Vi har stanset produksjonen på Mission: Impossible 7 til 14. juni på grunn av positive koronavirus-testresultater under rutinemessig testing. Vi følger alle sikkerhetsprotokoller og vil fortsette å overvåke situasjonen,” sa Paramount i en uttalelse.

Sun siterte ikke navngitte kilder og sa at 14 medlemmer av produksjonen testet positive etter å ha filmet en nattklubbscene, og at Cruz, som andre som jobber i settet, burde være selvisolert i 14 dager.

En talsmann for Cruz, som er produsent av actionfilmen, kommenterte ikke umiddelbart.

Mission: Impossible er en av de største eierne i Hollywood. Den syvende filmen i serien var en av de første filmene som stoppet produksjonen i februar 2020 på grunn av en epidemi da han sa opp jobben i Venezia, Italia.

Filmen ble gjenopptatt i fjor i land, inkludert Norge, Italia og Storbritannia. Cruise ble fanget på lydbånd i desember i fjor om brudd på sikkerhetsprotokollen Covit-19.

Mission: Impossible 7 er satt til å bli utgitt i mai 2022.