Arbeidet begynner med Salmars nye ulmeanlegg – Fish Farmer Magazine

Grunnarbeid har allerede startet med det som vil være verdens største anlegg for produksjon av ung laks. Salmar Board of Fisheries ga grønt lys til prosjektet i forrige uke.

Klekkeri- og smaltanlegget ligger i industriområdet Dujin i Stingzer kommune i Midt-Norge, ikke langt fra Salmars nåværende lille anlegg i Falfos. Prosjektet ble først utgitt i februar i år.

Byggingen vil begynne i sommer, sa Salmar, medeier av Scottish Marine Farms. Den første distribusjonen av smolt fra anlegget er planlagt til 2024. Salmar investerer mer enn 100 millioner i dette prosjektet.

Selskapet sa at investeringen ville gjøre regionen til en global aktør og et sentralt konkurransepunkt for den voksende bærekraftige sjømatindustrien.

Prosjektet har et budsjett på 1,2 milliarder kroner (£ 101,2 millioner) og har en liten kapasitet på 4000 tonn, eller ca. 20 millioner, avhengig av størrelsen på smalt. Recycled Fisheries System (RAS) er levert av det spesialiserte selskapet Kruger Caltness.

Salmar-rapporten fortsatte: “Tilgang til smolt av høy kvalitet med optimale mengder er avgjørende for å gi god ytelse på tvers av verdikjeden i lakseproduksjon.

“Det nye anlegget vil være et sofistikert anlegg for småskalaproduksjon. Resirkuleringsteknologi reduserer bruken av ferskvann med 97% sammenlignet med systemer med tradisjonell strømning.

“Samtidig vil slammet samles opp slik at det kan brukes som biogass eller jordforsterker i sirkulær økonomi. Samlet sett reduserer dette anleggets miljøavtrykk og er i tråd med Salmers planer for mer bærekraftig utvikling av industrien . “

Det tilføyde: ”Det nye anlegget for lukket smaltproduksjon vil være en nøkkelkomponent for å skaffe ungfisk til Salmars kyst- og marine landbruksaktiviteter. Målet er å beskytte og styrke selskapets posisjon som en global teknologileder i næringen og drive videre bærekraftig vekst i lakseforhold. ”