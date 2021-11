Arbeidet med kalianlegget starter i 2022

Med tilgangen til to nye aksjonærer til kapitalen, Gold Quay Capital (GQC) og Global Sustainable Minerals (GSM), har det britiske selskapet Emmerson plc få ressurser til å fortsette å bygge kalianlegget i Khemisset. De to nye bidragsyterne ble enige om å støtte prosjektet med 46,75 millioner dollar, ifølge rapporter kontrahering.

I form av konvertible obligasjoner vil disse pengene bli gjort tilgjengelig for det britiske selskapet og vil bli tilbakebetalt med en rente på 9 % etter en periode på to år. Den skal brukes til å lansere prosjektets grunnleggende design og prosjektering «umiddelbart» med mål om å starte byggearbeidene på gruven i 2022. Til syvende og sist vil de to nye investorene beholde maksimalt 29,9 % i Emmerson.

For å lese: Agadir vil motta den nye LafargeHolcim-fabrikken på 3 milliarder dirham

Ifølge det britiske selskapet vil denne finansieringen tillate det å overtale andre investorer, spesielt banker og suverene fond, til å bli med i prosjektet. “Kalimarkedene har styrket seg betydelig siden vi publiserte vår mulighetsstudie, med priser i Brasil nå på over $800/tonn, det dobbelte av basisantakelsene fra våre tidligere studier,” sier Graham Clark, administrerende direktør i Emmerson.

“Prosjektet forventes å bli den største kaliumklorid-fabrikken i Afrika og vil sannsynligvis være blant de rimelige potaskeprosjektene i verden,” la han til, og la til at selskapet hans kan produsere opptil 735 000 tonn kalium og kalium. Millioner tonn avisingssalt årlig. Prosjektet vil også skape 760 direkte arbeidsplasser, øke Marokkos mineraleksport med 8 % og generere 63 millioner dollar årlig i skatteinntekter.