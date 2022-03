Arbeidsforholdene i Stromains siste klippsett er isolert: «Absolutt ikke tillatt» | Mennesker

Stromays nye klipp med tittelen «Phils de Joy» ville ikke blitt gjort åpenbart uanstrengt. På nettsiden til RTBF fordømte flere personer som var involvert i skytingen arbeidsmiljøet i oppgjørspraksisen. Lønnen anses for lav eller til og med vafler til å mate: feilene er mange. Men er skyting av slike produkter styrt av et juridisk rammeverk? Hva kan disse en-dagers (eller to-dagers) arbeiderne kreve?

Stromains klipp, «Phils de Joy», ble spilt inn i januar i Park til Cincinnati i Brussel. Videoen er en vellykket oversikt over tittelen, og viser begravelsen til en savnet sexarbeider. Imponerende bilder som krever medvirkning fra hundrevis av ekstra personer … og disse ser ut til å være filmet i mindre grad enn det optimale arbeidsmiljøet.

En av danserne som dukket opp i klippet beskrev opplevelsen sin i et intervju med RTBF. «Vi kjenner opptaksdager, men ikke øvingsdager. Så for en som jobber – det var lærere, det var lite i alt … – var det veldig usikkert hvordan man organiserer seg denne uken,» forklarte den unge kvinnen til våre medarbeidere. Ifølge henne fikk hun bare betalt 150 euro for fem dagers arbeid.Det ble rapportert at kun kakene ble servert som catering.I stedet måtte de ekstra folkene jobbe dager i minusgrader.

«Ikke tillatt»

«Vi måtte være der fra kl. 06.00, som vanligvis slutter kl. 17.00, noe som betyr at det er veldig høy tilgjengelighet.»

På spørsmål fra RTBF fordømte Pierre Dherte, president i Kunstnerforbundet, lønnsforholdene. Med 150 euro for fem dager, måtte fagfolkene som jobbet med stroma-klippet nøye seg med 30 euro om dagen. «Vi ligger under lovlig dagslønn i praksis … noe som er helt uakseptabelt».

67,96 euro per dag, minimum

Minstelønnen på 78,07 euro per dag kan oppnås i tillegg til minimum. I følge statistikk levert av Independent Work Cooperative Smart. «Enhver profesjonell aktivitet (annet enn frivillig veldedighet) er utformet for å bli omhyggelig målt, som er et lovlig minimum som varierer fra sektor til,» sier Yvonne Jodoul, generalsekretær i Smart. «De kan være veldig lave til tider, men de tilbyr en viss kompensasjon.»

Bør produksjonsselskapet Abisal gi mat til tjenesteleverandører som er leid inn for klippet? «I en arbeidsavtale eller tariffavtale kan matrelaterte vilkår settes av partene.» Så dette er ikke en formell forpliktelse.

For dette klippet forsikrer Yvon Jadoul at det smarte personalet «gjorde arbeid som var verdt lønnen under driften». «Hvis det ikke var slik, ville ikke kontraktene blitt sluttført. Vi aksepterer ikke dette i vår organisasjon.»

Hva skal man gjøre ved overgrep?

«Hvis det oppdages overgrep i sammenheng med profesjonell aktivitet, er det første du må gjøre å rådføre deg med fagforeningen eller arbeidsrevisoren din.

