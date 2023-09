Arbeidsgivere krever en økning i tjenestekuponger med 5 euro: «sektoren er på randen av et kupp»

Arbeidsgivere ber om en økning i tjenestekuponger på 5 euro. De tre største arbeidsgiverne i tjenestekupongen har slått alarm og etterlyser en revisjon av tjenestekupongen for å håndtere administrative vanskeligheter. «Det er et rop om hjelp, fordi Strip er i ferd med å velte.»de sier. Spesielt viser analyser bestilt av arbeidsgiverorganisasjoner på oppdrag fra Graydon Creditsafe at halvparten av tjenestekupongselskapene for tiden er i minus. Tjenestekupongprisen (€ 9 per time) har holdt seg den samme siden 2014, men kostnadene for arbeidsgivere har økt kraftig de siste årene.

Selskaper som fortsatt er lønnsomme, ser at marginene deres krymper. Mangelen på rimelige midler går også ut over hjemmehjelperne selv, som ser at opplæring og støtte gradvis forsvinner. Ifølge arbeidsgiverne vil en økning i verdien av tjenestekupongen med 5 euro gi sektoren et bærekraftig perspektiv. I dag tjener en husholderske i gjennomsnitt €13,50 i timen, som er prisen fastsatt av kollektive avtaler i denne sektoren. En heltidskontrakt på 38 timer per uke gir en månedslønn på mellom €2.050 og €2.250 netto.

Regionene dekker differansen mellom prisen på tjenestebilaget og lønnen, men denne bistanden dekker ikke alle kostnader knyttet til virksomheten til etatene. Ikke alle arbeidsgivere krever en ekstra €5 i tjenestekupongen. Den vallonske konføderasjonen av integratorer (initiativer) og den rådgivende plattformen til organisasjoner som representerer sosialøkonomien i fransktalende Belgia (konsert) indikerte torsdag at de ikke støtter forespørselen om en økning på €5 i tjenestekupongen. Organisasjonene går «resolutt» imot arbeidsgiverforeningenes anmodning om å «sikre balansen i systemet». En så stor økning av tjenestebilaget ville ikke vært bærekraftig for de lavere middelklassene., og støtte de to organisasjonene i pressemeldingen. Dessuten påpeker de at dette vil oppmuntre til ukjent handling, men også det «Den vallonske regjeringens forslag om å øke tjenestekupongen med én euro gjør det mulig å strukturere sektoren i denne kriseperioden.»