Arbeidsgivere vil avvise tvang, CNE snakker om “borgerkrig”

Ifølge en rapport utgitt av National Labor Council, krever arbeidsgivere strengere bøter for helsearbeidere som nekter å bli vaksinert mot Govt-19. Det melder L’Echo onsdag.

Sudpresss overskrifter fremhever også de forskjellige posisjonene til samfunnspartnere i anbefalingene for obligatorisk vaksinasjon for omsorgspersoner som ble presentert for helseminister Frank Vandenbrook (Wood) fredag.

Fagforeningene skjulte ikke sin motvilje – som ble blankt avvist av FGTB – og ba arbeidsgiverrepresentanter om å gjennomføre forbudet så snart som mulig.

Og i praksis?

I henhold til planen foreslått av arbeidsgiverne, er det et spørsmål om en midlertidig periode på to til tre måneder når vaksinasjonsplikten er skrevet inn i loven, og uvaksinerte ansatte kan søke tester. For de som fortsatt nekter vaksinen, vil samarbeidet bli avsluttet uten lønn eller lønn i en periode på opptil seks måneder. På slutten av denne perioden vil vi gå videre til mer kraftig klarering.

“Dette kan være en grunn til å bryte kontrakten“Ansattes representanter til National Labour Council sier.

“Omsorgspersoner kan ikke lenger trene uten å bli vaksinert”

I lys av grunnleggende rettigheter anser fagforeningene disse begrensningene som urimelige, selv om de blir sparket eller sparket uten lønn. For CNE, slik handling “Å forårsake borgerkrig i selskaper og tjenester.“Fagforbundet kommer med en rekke argumenter.”Ingen studier har vist at forurensninger kommer tilbake på grunn av forurensninger i disse feltene. Tvert imot er forebyggende tiltak utvilsomt best respektert i disse tjenestene.“

Han sier at det ikke er noen grunn til å generalisere plikter overfor alle ansatte: “Hvordan er det mer sannsynlig at en sykehusrevisor er smittet enn HoReCa -ansatte?“.”Smittsomme helsearbeidere berømmet hele epidemien [et réduire leur nombre sur le terrain] Utenkelig “, Legger CNE til.

Helseminister Frank Vandenbrook (Vuroit) mottok grønt lys fra Codego om denne vaksineplikten for sykepleier, noe som vil kreve en ny lov.

Kabinettet hans forventer fortsatt et regelverk ved slutten av året eller begynnelsen av neste år. “Omsorgspersoner, lønnede eller selvstendig næringsdrivende kan ikke trene uten vaksinasjon, selv om det er en prioritet å overbevise dem.“, Kommenterte ministerens pressesekretær Echo France om Dummel.