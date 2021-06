Arbeidsledighet Pierce Morgan ‘Shameless’ I’m A Selip Job Opportunity & Dec.

Arbeidsledighet Pierce Morgan Stamped Ant and December Jeg har et populært jobbtilbud ydmykende og helvete.

Ideen om å gå inn i den australske jungelen fylte programlederen med stor frykt, og han var flat ut igjen da han takket nei til sitt siste jobbtilbud på TV.

Lorraine begynner mauren og desembermånedene for å spille inn Kelly Pierce – noe som er mer enn hennes absolutte skrekk.

Mens han ventet på sitt neste karrieretrinn etter Good Morning Britain, var Pierce veldig tydelig på at det ikke var “noen måte” å la seg “ydmyke” i hendene på den britiske offentligheten.

Journalist I’m a Celebrity … Få meg ut herfra Camp merket “helvete” og sammenlignet den med “fengsel”.



Hans siste Daglig postkolonne, Han skrev: ” Vel, han jobber ikke nå, så han leter etter en jobb, ” Og ertet, som en akehyene ved tanken på å lokke meg til fangeleir i deres helvete jungel i desember.

“La meg gjøre en ting klar: Jeg har ikke alltid utsatt meg for de vedvarende gastronomiske fornærmelsene for å velge den britiske offentligheten.

“Når jeg murrer kenguru-tester, gjør jeg det i hjemmet mitt.”



Tidligere kalte Pierce mengden vann han ville bade i skogen, noe som ville tilføye ham til skogen.

Ingen tall er for høye da programlederen oppgir beløpet på hans utpressingspenger for å få ham i realityserien.

I fjor fortalte han fansen TwitterDet kostet 10 millioner dollar å ta ham med et fly til Oz Til showet.

Tidligere denne uken vokste Bear Lorraine Ant og Dec varuttapotu diskusjonen om inkludering av skipet igjen.



Han sa til dobbelt akt: “Jeg er en kjendis … få meg ut! Kommer veldig snart, selvfølgelig begynner alle ryktene.

“Du sa alltid at Pierce Morgan skulle dra dit. Er det fortsatt slik?”

Ant sa: “Han jobber ikke nå, så du vet, han leter etter en jobb.”

Lorraine svarte: “Han har litt tid på hendene, hvem vet.”

Andre steder i intervjuet delte Ant og desember håp om en retur til Down Under for årets serie.