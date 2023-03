Arc Graphics 101.4255, en Intel-driver for Resident Evil 4 Remake

Intel kunngjør en ny driver for sine Arc-grafikkort og iGPU. Faktisk har selskapet nettopp gitt ut sin Arc GPU Graphics Driver i versjon 101.4255. Bortsett fra noen rettelser, fant vi hovedsakelig støtte for Resident Evil 4 Remake.

Resident Evil 4 Remake : spillet er kompatibelt med Intel-driver 101.4255!

Med denne nye driveren angriper Intel hovedsakelig versjonen Gjøre om Spill resident evil 4. Selskapet gjør det ved å tilby støtte for denne nye tittelen signert av Capcom. Ellers er det noen ytelsesoptimaliseringer for Marvels Guardians of the Galaxy enten counter strike global offensiv til GPUer ærbødighet for laptop. Samme mole for programvare, Intel optimaliserer ytelsen i D5-behandling OG blender i forhåndsvisning av materialer i mote se havn.

Vi finner også noen patcher, alltid delt inn i flere kategorier. Dermed korrigerer merket:

GPUer Bue : Problemer med moduskorrupsjon referansepunkt sikker Conqueror’s Blade i DirectX 11. Problemene ved ulykker i portalen med strålesporing i Vulkan-modus når du laster inn i hvordan spille.

iGPU fra Corey: Overwatch 2 lag eller krasjproblemer når du starter spillet på DirectX 12. sjokkene av Call of Duty Modern Warfare 2 i DirectX 12 under hvordan spille.

Buekontroll: Arc Control Studios fangstmodus vil bruke riktig kodek valgt: AVC når valgt og ikke HEVC. Bruken av glidere for å gå tilbake til standardinnstillingene fungerer. Du trenger ikke å bruke » tilbakestille til standard » derfor.



Selvfølgelig finner vi fortsatt en veldig lang liste over kjente problemer. Håper dette blir rettet i tide.

Her er den nyeste driveren fra Intel!