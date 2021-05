Archer Deepwell for å bekrefte brønnintervensjon

Oljefeltleverandøren Archer har inngått en avtale om å kjøpe det norske sjøvannsintervensjonsfirmaet Deepwell for 177 millioner kroner (21,57 millioner) på lån og kontantfri basis.

Deepwell leverer wireline og downhole tjenester til oljeselskaper på norsk kontinentalsokkel (NCS). Har hovedkontor i Karmi

I Norge sysselsetter Deepwell rundt 200 personer og tjener 360 millioner kroner ((8 43,87 millioner) innen 2020.

“Deepwell befaler en av de mest avanserte flåtene for ledningsenheter i norsk sokkel og har en strategisk langsiktig kontrakt i lysbrønnen

Intervensjonsmarked, ”sa Archer.

Archer’s VP Wireline, Lodge Norby, kommenterer: “Deepwell-anskaffelse gir oss tilgang til utstyret og personalet vi trenger å fullføre

Våre forpliktelser i henhold til de nylig tildelte ledningsavtalene med Equinox og Konoko Philips. “

John Eric Ruckland, COOD for Morald AS og Deepwell Cobb: “” Vi er glade for å fortsette å nå en avtale med Archer Security.

Drift av eksisterende kontrakter og kontinuerlig utvikling av Deepwells art wireline-teknologi. Jeg vil takke alle ansatte og sjømenn for deres engasjement og fullstendighet. Denne transaksjonen er i tråd med vår strategi om å avlede kapitalintensive virksomheter for å fokusere på energitransformasjons- og utviklingsprosjekter. “

Tidligere i år sa Archer at han hadde vunnet en kontrakt med Equine For å kunne tilby integrerte kabeltjenester På Equines Gulfbox- og Statford-nettsteder. Basert på handlingsplanene sa selskapet den gangen at de totale inntektene fra kontrakten ville være rundt 2292 millioner Rs.