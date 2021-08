Arctic Race of Norway 2021: Los men ikke minst

Martin Los fra Estland, Bora-Hanskrohe, forstyrret Alexander Christoph, en mengde i Kilbisjarvi, Finland. Motstå fjellklatrere som Malcolm på lørdag med singel kristne fotturer, Warren Barquil og Ben Hermans på Queen -scenen.

Sammendrag – Nivå 2 – # Arctic Race 2021

Fem ryttere leder



De 110 syklistene startet den andre etappen på Northjosenport på vei til Finlands Kilbisjarvi for den første etappen i utlandet. Flagget ble deretter dannet av en gruppe på fem ledere, inkludert en nordmann, Friedrich Dursense (Team Coop), og minst fire belgiere, nemlig Oliver Nation (AG2R-Citroën), Jimmy Johnson (Albesin-Phoenix), Cedric Boulens (And Seriell diesel (Bingol Powells saus-WB). Peloton ble 3 ‘bak etter et 38 kilometer langt løp. Uno-X, rennpresident Marcus Holcords lag, trakk pakken over hodet og sørget for at gapet ikke gikk utover 3’30. Innen 50 km igjen var frontgruppen Nicen, Johnson og Dwersen to minutter foran, noe som indikerer en klyngeindikator for fullføring.

Holcord prøver lykken i den siste mellomspurten



Mens Johnson fokuserte på mellomspurter, ga Dversenes fra seg alle fjellprisene og vant tre KOM -spurter, og fanget alle 9 poengene. Han overtok etter Kleb Brushensky (Astana-Premier Tech) i den berømte lakstrøyen med et poengfortrinn. Mellomspurten, som ligger på grensen mellom Norge og Finland, ble brakt tilbake av den fremre nisanryggen. Holcord prøvde å bruke muligheten til å utvide ledelsen i den samlede stillingen, men ble avvist av Laurent Pichan (Arkia-Samsic) på tredjeplass bak Johnson og Dursense. Så franskmannen nevnte at han ville ta fase 1 -vinneren veldig seriøst når det gjelder den endelige seieren over kapteinen Warren Barquis.

Christoph scoret i en tett sprintfinish



Kjørte 2 km for å gå til Johnsense og Dwarsense. Israel-oppstartsnasjonen tok kontroll over Ploton og utnevnte Frankrikes Rudy Barbier som deres sprinter for sin toppfart over Rick Jabele. Christoph fikk en god ledelse fra det norske landslaget, spesielt Sven-Eric Bystrom og Andreas Leknesant, men Las forlot feltet for sent fordi det var litt motvind for å fullføre, det var det riktige valget. Med 6 “” -bonusen var det nok å parre seg med Christoph Holcord og ta ledelsen i GC foran lørdagens klatrereffære.