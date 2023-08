Ardennestriptyk: Belgia 1 – Norge 1, på Proveroux

Lierneux i dag og Gouvy i morgen, hver gang kl. 11.00 for kadettene og kl. 15.00 for juniorene, er de to siste kapitlene i Ardennestriptyken som oppfylte alle løftene fra åpningsdagen på salmisk jord. Det er imidlertid klart at en god del konkurrenter i aldersgruppene 15-16 og 17-18 ikke vil glemme fjellet Proveroux, hvor seieren er omstridt.

I kadettene beviste Édouard Claisse nok en gang klassen, selv om norske Hakon Eiksund Oksnes ga ham tøft på de siste meterne. «Jeg hadde de rette refleksene til å kaste sykkelen min over streken», erklærer Vaudignies-klumpen. Den unge Henounier vant i Herbeaumont og var ikke fornøyd med denne 16. seieren i 2023. Han vant alle trøyer, vant ruser og ledet i tre GPM. Emil Seegers, som begrenset pausen fordi hvis han ble bak, endte den belgiske mesteren likevel på 19. plass, 38 sekunder bak ledende duo i pelotonen og på 4. plass. William Graff på møtet I juniorene ble det også utspilt seier i en sprint mellom de to sterkeste menn på ettermiddagen. Salmian-supportere av William Graf trodde deres favoritt kom til å gjøre Patton igjen, men Vandys fremtidige løper kunne ikke motstå starten på Velve Kilje Lycra. Noen dager etter allerede å ha klatret andre trinn på pallen på La Souf Classic, mislyktes William igjen, men fremfor alt er han med i kampen om den endelige seieren i denne triptyken. Dette, spesielt de gjentatte stigningene rundt Lierneux vil favorisere det i dag. I mellomtiden kunne Arthur Botts supportere allerede feire seier på Viamundo da CC Sevigny vant interlaget.