Året til Lukaku og de Bruyne slutter med starten av 2021

2021 er året med oppturer og nedturer for Romelu Lukaku og Kevin de Bruyne. Ett trofé for en, to trofé for det andre, stor glede og tilfredshet (12. og 8. i Ballon d’Or), men det er vanskelig for dem alle å komme tilbake til virksomheten etter å ha blitt isolert på grunn av fysiske problemer, Kovit. Men til slutt ender dette året akkurat som det startet for dem: avgjørende.

3. januar 2021, dagen da De Bruyne ga førstehjelp, hadde Lukaku allerede scoret sitt første mål for året. Tolv måneder senere har deres respektive resultater gjort dem til de mest avgjørende belgierne i 2021 i de fem store mesterskapene. Inter og deretter Chelsea, men med Devils scoret Big Rome totalt 33 mål og 11 assists i 2021. KDB scoret 17 mål og 16 målgivende pasninger. Det betyr 50 mål og 27 assists i mellom.

Det er sant at Manchester City-spilleren noe har mistet sin utrolige følelse av siste pasning i klubben de siste månedene. Men gitt til Brentford (0-1) onsdag kveld i Foden, skulle den første (endelig!) av sesongen hans ha fungert som en stimulans (han ville ha gitt litt annenhjelp uten LaBords offside. Millimeter).

Samtidig startet Lukaku scoringen med en solid heading mot Brighton (1-1) til tross for uavgjort, og avsluttet 2021 på en høy tone. For å sikre at begge mennene som scoret på 2. juledag kommer tilbake til formen, kan de allierte starte 2022 med full selvtillit fra denne helgen. Selv om Citizens (50 poeng) allerede har slått Blues (42), vil de fortsatt kjempe om kronen i Premier League.