Årets bil 2024 er blant de syv finalistene

Etter flere dager med testing av ikke mindre enn 28 nye biler, avslørte 59 jurymedlemmer fra 22 europeiske land de syv finalistene. Hvis du tror det hele er elektrisk, er det ikke tilfelle!

Ikke alle er 100% elektriske!

Finalistene inkluderer den nye BMW 5-serien og Toyota C-HR. 5-serien er representert av alle motorene: bensin, diesel, plug-in hybrid men også elektrisk (i5). Toyota C-HR er på sin side tilgjengelig som selvladerhybrid, men også som plug-in hybrid. Peugeot 3008 føyer seg også inn på listen over syv finalister. Først annonsert for å bli lansert som 100 % elektrisk i Europa, vil modellen også være tilgjengelig her i bensin med mild hybridisering.

To kinesiske kvinner er blant finalistene

De fire andre finalistene har en 100 % elektrisk motor. Blant disse produktene er BYD-seglet, en konkurrent til Tesla Model 3. Dette er første gang en kinesisk bil kommer inn på listen over finalister til prisen for European Car of the Year. Volvo EX30, som også er basert på en kinesisk plattform, er også en utfordrer til tittelen. Endelig fullfører den store 7-seters familie-SUV-en Kia EV9 og Renault Scenic E-Tech Electric listen.

Navnet på Årets bil 2024 skal etter planen avsløres under bilutstillingen i Genève, som arrangeres fra 26. februar til 3. mars 2024. Husk at det belgiske magasinet Auto Trends er en av medarrangørene av dette valget .

2024 COTY/Årets bil-finalister

BMW femte kategori

BYD-stempel

Kia EV9

Peugeot E-3008/3008

Renault Scenic E-Tech Electric

Toyota C-HR

Volvo EX30