Argentina: En og en halv måned etter at han kom til makten, står Javier Mille overfor krav om generalstreik 24. januar.

Argentinas viktigste fagforeningssenter, CGT, har innkalt til en generalstreik 24. januar mot de første dekretene og lovforslagene til den nye presidenten Javier Mileis ultraliberale presidentskap.

Dette er første gang i Argentinas 40 år med demokrati at en president står overfor en generalstreik innen halvannen måned etter at han kom til makten.

Mobilisering er spesielt en «Krav og nødvedtak«Utgitt av regjeringen 20. desember, baner vei for massiv deregulering av økonomien, men»Ulovlig og grunnlovsstridigHector Dare, generalsekretær for CGT med 7 millioner medlemmer, forklarte.Denne ordren angriper arbeidernes individuelle rettigheter, kollektive rettigheter, et universelt og enhetlig helsevesen og utallige borgere i landet vårt.» insisterte Mr. Dare.

Javier Millay, som beskriver seg selv som ultraliberal og «anarkokapitalistisk», har utstedt et dekret for å deregulere økonomien ved å oppheve rundt 300 standarder siden han tiltrådte 10. desember.

Dette enorme settet med reformer, kjent som «Allmektige loven», må granskes av parlamentet, og juridiske meninger er forskjellige om den faktiske tiden, månedene eller årene det vil ta å granske de nesten 600 artiklene, ifølge noen. .