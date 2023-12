Argentina: Javier Mille vil styre uten parlament

Fra valgsystemet til skatteinnkreving, inkludert privatisering av alle statseide virksomheter i så forskjellige sektorer som vann-, post-, luft- og jernbanetransport…ingen område har unnsluppet denne «omnibus»-regningen.

Regjeringens oppdrag er klart: å regulere alle områder av økonomien, og det argentinske livet generelt, ved å minimere statlig intervensjon. Men teksten, dåp «Grunnloven og startpunktene for Argentinas uavhengighet». Den avslører også den antidemokratiske fristelsen til ny makt.

Regjeringen foreslår faktisk å erklære en stat«Offentlig nødssituasjon» På mange områder (økonomi, skatter, finans, pensjoner, energi, forsvar, tariffer) vil det tillate Javier Mille å styre uten parlament til slutten av sitt mandat. I tråd med den innstrammingen av sikkerheten den nye regjeringen har satt i gang, truer loven også retten til å protestere. Hvis de blir vedtatt, kan demonstranter som blokkerer trafikken risikere opptil tre og et halvt års fengsel og opptil fem års fengsel.Arrangører eller innkallere av møtet».

«Den som stemmer for denne loven stemmer for diktatur» Myriam Bregman, en advokat og venstreorientert presidentkandidat, advarte om at parlamentet er klar til å undersøke teksten under ekstraordinære sesjoner innkalt til 31. januar.

Utgivelsen kommer en uke etter at den mye kritiserte «megaordren» ble utstedt 20. desember, i bakgrunnen av sosiale protester. Mer omfattende (mer enn 300 tiltak), den etablerer blant annet slutt på husleiekontroll og priskontroll i supermarkeder, endrer kompensasjonssystemet ved oppsigelse og begrenser streikeretten.

«Ned med ordren!», «Generalstreik», «Fosterlandet kan ikke selges» Kan det leses på bannerne til ulike sosiale organisasjoner foran retten 26. desember? Angsten var til å ta og føle på i den fullsatte mengden (20 000 til 25 000 mennesker ifølge CGD). «Parlamentsmedlemmer bør stoppe ham fra å kaste landet vårt» tryglet Alejandro på trettitallet. Denne matematikkprofessoren mener «megamandatet» ble ugyldiggjort av Kongressen og Senatet, den eneste måten Grunnloven gir for opphevelse av det.

Lovlig handling

Men kalenderen fungerer foreløpig til fordel for administrasjonen. Til tross for mobiliseringen ble dekretet offisielt utstedt 29. desember uten å passere parlamentet, som for tiden har sommerferie. Ifølge avisen nasjonSelv om parlamentarikere fra begge hus går sammen for å oppheve talen, kan ikke dette skje før mars 2024, når vanlige sesjoner gjenopptas.

Det er en juridisk vei. Mer enn to dusin anker som krever suspensjon av «megamandatet» må undersøkes av domstolene. I følge den argentinske grunnloven må dette eksepsjonelle lovgivningsinstrumentet begrunnes av administrasjonen som «nødvendig og presserende». Imidlertid, for konstitusjonalisten Andres Gil Dominguez, som publiserte en lang analyse av teksten i Platform X, «Dette er et tydelig forsøk på å konsentrere offentlig makt, ikke knyttet til en objektiv nødsituasjon, kun til behovet for å pålegge en politisk plan.»

Om «Omnibusloven», mener advokaten, er det som en «Skjult forsøk på konstitusjonell reform». I parlamentet, der Javier Milis parti «Freedom Advance» ikke har flertall, øker spenningen. Ingen dato er satt for avstemningen, men Speaker i Representantenes hus Martin Menem sa til Infobae-nettstedet: «Alle må forstå at Argentina ikke bare ikke har penger, det har heller ikke tid [à perdre] Nei». Lederen som er involvert i banken, må også møte gatene for å vedta loven innen utgangen av januar: CGT har allerede innkalt en nasjonal streik 24. januar.

