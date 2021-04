Argeo lister over Euronext-vekst

Euronext gratulerer i dag Argeo med noteringen på Euronext Growth Oslo (krysskode: ARGEO).

Argeo tar sikte på å øke effektiviteten og bildekvaliteten i havprospekterings- og inspeksjonsindustrien ved å bruke autonome overflateløsninger og undersjøiske robotløsninger.

Selskapet samlet nylig inn 175 millioner kroner ved å utstede nye aksjer. Aksjene ble solgt til 8,20 kroner og selskapets markedsverdi var 225 millioner kroner på noteringsdagen.

Trond Figenschou Crantz, administrerende direktør i Argeo, sa: “Tilliten investorer har plassert i Argeo ved å investere 175 millioner kroner i selskapet, er et ansvar som Argeo-teamet vil håndtere med omhu. Vi kan nå investere og utvide virksomheten betydelig for å bli en global utfordring i havromserviceindustrien. “





Velkommen: Ø vivos Amundsen, styreleder og administrerende direktør i Oslo Børs ringte med Trond Figenschou Crantz, administrerende direktør i Argeo, under en virtuell seremoni for å feire selskapets børsnotering i morges.

Om Argeo Argeo er et selskap med et oppdrag å transformere havprospekterings- og inspeksjonsindustrien ved hjelp av autonome overflate- og undervannsrobotikkløsninger. Utstyrt med unike sensorer og avansert digital bildebehandlingsteknologi, vil autonome undervannsbiler (“AUV-er”) øke effektiviteten og bildekvaliteten betydelig, samt bidra til en betydelig reduksjon i CO2-utslipp fra den globale industrien. Selskapets digitale modeller med høy presisjon og digitale tvillingløsninger er basert på geofysiske, hydrografiske og geologiske metoder fra grunne farvann til de dypeste hav for markedssegmentene infrastruktur, havvind, olje og gass og vannmineraler. Argeo ble etablert i 2017 og har kontorer i Asker og Tromsø, Norge. Siden han ble med, har Argeo gjennomført komplekse prosjekter for noen av Norges største selskaper innen feltet.