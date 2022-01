Arian 5 gir 5 år til på nettet

25. desember 2021 Europeisk oppskytningssted kl. 9.20 lokal tid på Cayenne Space Center Ariane5 Han bar den reisende på 10 milliarder dollar under hjelmen, og forlot den omkringliggende jungelen James Webb-romteleskopet (JWST, også kalt nettet).

God jul fra Ariadne!

Hovedglasset er 6,5 m i diameter (på grunn av dets uvanlige størrelse, brettet under lokket som andre deler av et teleskop), og markerer et nytt stadium i nettastronomi. Dette overvåkingssenteret, som er dedikert til infrarødt, vil være synlig Fødsel av de første stjernene og galaksene Bare 200 millioner år etter Big Bang. Dette ambisiøse 20-årige utviklingsprosjektet, lansert av NASA, forbinder Canadian Space Agency (CSA) og European Space Agency (ESA). Disse gir verktøyene og ESA var ansvarlig for oppskytingen med Ariane 5, bygget av ArianeGroup og drevet av Arianespace. Etter 27 minutters flytur ble nettet frigjort fra toppen av bæreraketten, som vist i videoen nedenfor.

Det var på dette tidspunktet Ariane 5 kom med, for å si det sånn, 5 års gave til Webb. Ingenting vil være normalt etter lanseringen 25. desember …

Husk at JWST går ned i drivstofftankene for å gjøre mange manøvrer med egne motiver. Arbeidsbanen til haloen rundt LoCrange-punktet L2 1,5 millioner kilometer fra jorden (langt fra dens infrarøde stråling, uten å forstyrre myke instrumenter). Videoen nedenfor viser prinsippet for denne banen.

I tillegg skal det brukes drivstoff Oppretthold denne banen Dette er ikke helt statisk. Fra tid til annen blinker thrustere for å kompensere for uunngåelige utglidninger. Mengden drivstoff beregnes over teleskopets levetid i minst 5 år. Det er åpenbart at marginer som er store nok til å korrigere mindre feil i sporet tas i betraktning samtidig som det garanteres 5 års drift. Imidlertid Ariadne 5-prisen En “fordeling” i den foreslåtte bane (som siterer NASA) “Bedre enn behov“Jada, dette betyr lavere drivstofforbruk gjennom nettet for å komme til L2. Besparelsene som dermed oppnås øker overskuddet. 5 år til Justering for å opprettholde halo-bane. JWST er i stand til å observere universet i 10 år i stedet for 5 år. God jul!

Imidlertid bør det huskes at nettet fortsatt må gjennom mange stadier i sin mest komplekse utplassering, spesielt tennisbanen og dens 6,5 meter store glass 3-dobbelte solskjerming. Videoen nedenfor illustrerer denne veien til L2 i animasjon.

Omtrent 1 måned etter avgang vil JWST være stasjonert i L2-bane og bakketeam vil ta seg av måling av optikken og utstyret. De første bildene bør offentliggjøres innen 6 måneder.