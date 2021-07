Ariske Shahvizi | The Other Shore LRB 9. juli 2021

En femten måneder gammel kurdisk baby streifet fra Frankrike til Norge i løpet av to måneder. Artin Irannezhad døde sammen med sin mor, far, søster og bror da båten deres sank utenfor Dunkirk i oktober i fjor. Kroppene deres ble gjenopprettet nær katastrofen. Den bæres, mye mindre, av strømmer i hundrevis av miles. Restene ble oppdaget på en strand i Karmoy på nyttårsdag, og identiteten deres ble bekreftet i forrige måned. Norsk politi har gitt ut bilder av en blå fleecefôret snødress. Det er best å ikke forestille seg at faren eller moren klemmer ham, og håper at han vil rømme kulda til de når den andre kysten.

Da jeg hørte om Artin Irannezhad, tenkte jeg på en kvitring Skrevet i januar 2017: “Husk å sitte i historien og tenke ‘Hvis du levde da, ville du …’ Du lever nå. Alt du gjør er hva du ville gjort. ‘Innlegget gjorde en eksplisitt hentydning til Holocaust. Det er rutinemessig å fordømme mangelen på meningsfull inngripen og den enkle måten vanlige mennesker handler innenfor loven førte til folkemord. En urimelig andel av oss insisterer på at det ikke kunne ha skjedd i observatoriet vårt.

Det var selvfølgelig bemerkelsesverdige lommer med motstand. I 1943 ga Hitler ordre om å arrestere åtte tusen danske jøder og deportere dem til konsentrasjonsleirer. Fiskerne, mobilisert av den danske motstanden, fraktet de fleste av dem i sikkerhet i nøytrale Sverige, anklaget for å ha passert. Halvparten av kostnaden ble dekket av passasjerene selv, men mange var for dårlige til å dekke avgiften, og motstanden økte resten. Over sju tusen danske jøder kom i sikkerhet, men noen ble snappet opp av nazistene og deportert, og 23 mennesker druknet.

Jeg stoler på denne casestudien når jeg lærer moralfilosofi til studenter. Det er et eksempel på sivil ulydighet så vel som en utfordring mot etikken til Kant, som anså det som umoralsk å lyve under noen omstendigheter. Jeg spurte studentene om fiskerne hadde rett i å bryte nazistiske lover, og hvordan de skulle ha svart hvis tjenestemenn avlyttet båtene og spurte om lasten deres. Studentene er enstemmig enige i at det er riktig å bryte loven og lyve om det. Når jeg spør dem hva dette synet kan forplikte oss i dag, er de roligere.

Hver dag pakker smuglere i Nord-Frankrike desperate migranter i båter og tar sparepengene i lommen. Channel Crossing er den siste etappen på den lange reisen nordover, så det er ikke noe incitament til å få kundene i live. Båtene er nødvendigvis til individuell bruk – de vil bli bundet av myndighetene eller knust til søs – så de er ofte slitte og spinkle fartøyer, billige og klare til å pensjonere seg. Drivstoff reduseres av hensyn til vekt og økonomi. Det samme gjelder mat, vann og alt som kan brukes som ly. Båtene styres ofte av migrantene selv slik at smuglerne kan unngå arrest. Alt dette er en oppskrift på den slags katastrofe som rammet Irans familie i fjor. De ville ha kjent risikoen, men som Warsan Shire Skriver i diktet hennes hus, hus:

du må forstå

At ingen setter barna sine i en båt

Med mindre vannet er tryggere enn landet

Uten smuglere, hvordan skal folk nå Storbritannia for å søke asyl? lov nå القانون Stater Forbrytelsen ved å bistå en asylsøker er å legge til rette for en persons tilgang “bevisst og av hensyn til gevinst”. (Danske fiskere tok også et gebyr.) Denne uken presenterte Priti Patel Lov om statsborgerskap og grenser generelt. Blant forslagene er å fjerne “for gevinst” fra lovgivningen og heve den maksimale straffen fra 14 år til livet. Med andre ord, enhver som redder en potensiell asylsøker fra å drukne og tar dem til sikkerhet i Storbritannia, selv uten noen personlig fordel (av noe søkelys et klart tilfelle av etisk handling), ville ha brutt loven.

Som alltid samsvarer regjeringens politikk med den populære pressen. forrige uke , daglig post Han klaget over at “det er klart at Royal National Lifeboat Foundation – den registrerte veldedigheten som mange av oss hjelper med å finansiere gjennom donasjoner, hagefester og innsamlingsfond – regelmessig sender skipene sine i franske farvann for å hente inn migranter.” Som svar utstedte RNLI en syk uttalelse Påminn britene om at Lifeboat Foundation må redde folk fra drukning:

Vår veldedige grunnlag eksisterer for å redde liv til sjøs. Vår jobb er å redde hver enkelt. Livredderne våre er tvunget til å hjelpe de som trenger det uten å bedømme hvordan de er i vannet. De har gjort det siden grunnleggelsen av RNLI i 1824, og det vil alltid være vårt etos.

Den nye lovforslaget ser ikke bare ut til å forby den nåværende operasjonen til RNLI, men også i strid med internasjonal sjørett, som anerkjenner plikten til å forsøke å redde de som er i faresonen. Regjeringen, i en vag dom tegnet av, Sier Målet er å “avskrekke ulovlig innreise til Storbritannia, bryte forretningsmodellen for nettverk av kriminell handel og redde liv”. Dette betyr at asylsøkere i stedet må vente på å bli valgt gjennom bosettingsordninger, som hjelper mindre enn 1 prosent av de som til slutt kvalifiserer for beskyttelse (og i alle fall har blitt satt på pause på grunn av mye av pandemien). Eller det betyr at de må reise som resten av oss gjør – med fly eller ferge, pass og visum i hånden – og deretter søke asyl ved ankomst på britisk jord. Men det gjør ikke den britiske regjeringen Visumtilskudd for folk hvis

Den politiske, økonomiske og sikkerhetsmessige situasjonen i søkerens hjemland, inkludert om den er politisk ustabil, en konfliktsone eller i fare for å bli en, gir tvil om deres intensjon om å forlate Storbritannia på slutten av besøket.

Med andre ord, de aller fleste av dem som kan trenge asyl, kan ikke komme på noen “lovlig” rute nettopp fordi de kan søke om asyl. Som det ofte er tilfelle, blir mennesker kriminalisert for å være trengende. Regjeringen vil gjøre alt i sin makt for å unngå å dekke dette behovet. Derav småbåtene og nødvendigheten av redning.

i følge Rapportere Fra Institute of Race Relations har tre hundre innvandrere døde i kanalen siden 1999. Hundrevis av mennesker prøver å krysse hver uke i sommermånedene. Hvorfor ville ikke folk med god samvittighet der ute med båter og redningsvester være villige til å bryte loven for å redde liv? Det er lett å snakke i motsatte situasjoner; I tillegg til å skildre mennesker tidligere som moralsk ufullkomne. Det er bedre å innrømme at vi ikke ville ha hjulpet de danske jødene. Vi skal heller ikke slappe av når vi trekker konklusjoner om hva som gjør Patel, Johnson og media som holder dem flytende.