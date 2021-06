Arizona: Seks syklister “viktige” etter lastebilpløying i løpet – skutt av politiet | U.S. nyheter

Seks syklister er i kritisk tilstand etter at en lastebil kolliderte i Arizona, føreren ble jaget og skutt av politiet.

Det fant sted klokka 7.25 (kl. 15.25 UK tid) i Show Low, nordøst for Phoenix under et statlig løp.

Politiet sa at fire personer var i kritisk tilstand og to i kritisk, men stabil tilstand.

Den ene ble kjørt til sykehus med helikopter.

Bilde:

Ford-lastebilen hadde betydelig skade på å treffe syklister. Bilde: Abby



Bilde:

Et hjul var innebygd i grillen. Bilde: Abby



Offiserer jaget sjåføren, som flyktet fra stedet, og skjøt ham bak i en jernvarehandel.

Den 35 år gamle mannlige mistenkte er viktig, men konsekvent.

Hjelmer, sko og ødelagte sykler strøddes over gaten etter hendelsen i sentrum, mens et hjul ble satt på grillen på pick-up lastebilen.

Det var et kulehull i kjøretøyvinduet og skader på toppen og siden.

Bilde:

Politiet skjøt og drepte den mistenkte, som flyktet fra stedet. Bilde: Abby



“Vi kjenner ikke motivasjonen,” sa byens talskvinne Grace Payne.

“Samfunnet vårt er sjokkert over denne hendelsen, og våre hjerter og bønner er med de skadde og deres familier,” sa showets lave politiavdeling.

Becky Prince Risner skrev på brannvesenets Facebook-side: “Be for alle. Datteren min og kjæresten min var involvert i løpet. De var ok, men veldig sjokkert over denne hendelsen. En av vennene deres ble hardt skadet …”

Bilde:

Hendelsen fant sted under et organisert løp. Bilde: Facebook / Timber Mesa Fire and Medical District



Hendelsen skjedde under Arizona 58 Mile State Championship Bike the Bluff-arrangementet, som startet klokken 18.45.

Løpet inkluderer en tenåringsgenre, voksne og mestere, men det er fortsatt ikke noe ord om ofrenes alder. Tjenestemenn sa at 270 mennesker konkurrerte.

Politiet sa at de etterforsker med Navajo County Sheriff’s Office og Arizona Department of Public Safety.

Show Low er en fjellby på rundt 10.000 mennesker, som ligger 209 km fra delstatshovedstaden Phoenix.