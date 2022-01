Arkeologer har avdekket fem vikinglangehus i Norge

Image D’Illustration – Jesper Bylov / Shutterstock.com

En nylig utgravning av et arkeologisk funnsted i Sør-Norge ved bruk av jordgjennomtrengende radar avdekket flere vikingstrukturer.

Bygninger laget av tre og halm

Til Lange hus Norrønt ble oppdaget på det stedet Gjellestad, FylkeStfold, I 2018 ble restene av et vikingskip identifisert. Disse fire vanlige bygningene, laget av tre og halm, er 15 til 30 meter lange og 13 meter brede, mens den femte er 60 meter lang og 15 meter bred, noe som gjør den til en av de største bygningene som noen gang er identifisert. Skandinavia.

Les mer Nedgangen til Maya-sivilisasjonen var ikke forårsaket av tørke

⁇ Disse strukturene er 500 meter unna de arkeologiske levningene som ble oppdaget for tre år siden “, Han forklarte Lars Gustavsen, arkeologNorsk institutt for kulturminneforskning Forskningsveiledning. ” Det meste av dumpen var ikke til boligbruk og kan ha blitt brukt til politiske eller religiøse seremonier.. ⁇

Teamet har identifisert flere graver (hauger av jorddekkede graver) i nærliggende felt, som gir et fullstendig bilde av prosessen. Gjellestad Da den ble okkupert Vikingene.

Et vikingsted kan ha vært i sen jernalder

Selv om den nøyaktige alderen på disse restene ennå ikke er fastslått, antyder det spesifikke arrangementet av strukturer at de var på slutten av det tjuende århundre.JernalderMellom 750 og 850 e.Kr. Gustavsen Arkeologiske utgravninger og bruk av ulike dateringsteknikker indikerer at et mer definitivt svar på dette spørsmålet snart vil være mulig.

Les mer 6 fascinerende fakta om den berømte byen Pompeii begravd under lavaen

⁇ Funnet av disse langhusene bekrefter at Jellestot var et sentrum på den tiden “Forskeren sa.” Vi håper å kunne identifisere koblingene mellom skip, bygninger og utviklingen av denne typen vikingplasser mer nøyaktig i årene som kommer.. ⁇