Arkeologer har oppdaget verdens eldste runestein i Norge – Liberation

En unik og runeaktig oppfinnelse. Norske arkeologer mener de har oppdaget verdens eldste runestein, innskrevet for nesten to tusen år siden, århundrer før noe tidligere kjent, kunngjorde de tirsdag. Høsten 2021 ble en brun sandsteinsblokk tretti centimeter lang på en side funnet i et gravfelt som ble gravd ut under jernbanebygging nær Direfjorden, nordvest for Oslo.

Vanligvis plassert i graver, spesielt under vikingtiden, er runesteiner steiner gravert med inskripsjoner sammensatt av runealfabetet, det eldste alfabetet i Skandinavia. Datering av bein og forkullet treverk funnet i den ene graven antyder at den ble skåret mellom 1 og 250 e.Kr., ifølge Kulturhistorisk museum Oslo. Dette «En drøm for hydrologer»Museet ble vurdert.

Et mystisk utseende

«Det er anslått at de først dukket opp i Norge og Sverige på 300- eller 400-tallet, men noen runesteiner kan være eldre enn tidligere antatt.»Runolog Christel Zilmer kommenterte det til det norske byrået NTB.

Brukt av mange såkalte førgermanske folk, er runenes opprinnelse fortsatt stort sett et mysterium. Etter å ha blitt transkribert til det latinske alfabetet, frembringer en inskripsjon funnet på steinen til Dyrefjorden – muligens en Jesu Kristi samtidige – ordet «Tordenbolt», kanskje til ære for personen som lå i graven. Steinen skal nå stå utstilt på Kulturhistorisk museum i Oslo fra 21. januar til 26. februar.